あくまでもロードカーとして生を受けたモデル

鮮やかで、そしてまた刺激的な『ジャッロ・ジェニ』と呼ばれるイエローを基調色とし、ルーフやボンネット、そして前後のスポイラーやデフューザーなどのボトムセクションをブラックで装った『マセラティGT2ストラダーレ』。

【画像】限りなくレーシングカーに近いロードカー！『マセラティGT2ストラダーレ』 全82枚

そのボディはスムーズなライン構成も大きく影響しているのだろう、見るからに優秀なエアロダイナミクスを想像させる造形だ。リアエンドに備わる巨大なウイングもまた、このモデルのコンセプトをダイレクトに表現するアイテムとなる。



刺激的なジャッロ・ジェニと呼ばれるイエローを基調色とする取材車の『GT2ストラダーレ』。 神村聖

20インチ径の設定となるマットブラックのホイールは、ワイドで美しいフェンダーのデザインとともに、フットワークの力強さというものをドライブの前から予感させるもの。

キャビンのフィニッシュも魅力的だ。

軽量なカーボンファイバー製のフレームを持つバケットシートは、実際にそれに身を委ねてみれば抜群のホールド性を感じさせるばかりではなく、長時間のドライブでも疲れを最小限に抑えてくれる座り心地が得られていることがわかる。

そう、GT2ストラダーレは、その名が物語るようにあくまでもロードカーとして生を受けたモデルなのだ。スパルタンな中にもキャビンのフィニッシュに独特な高級感が演出されているのは、いかにもマセラティの作である。

モードによって走りのキャラが明確に変化

スタートボタンをプッシュすると、ミドに搭載される3LのV型6気筒DOHCツインターボエンジンは瞬時に目覚める。マセラティが『ネットゥーノ』と名付けたこのエンジンが最大の技術的特徴としているのは、副燃焼室の採用によって、きわめて高効率な燃焼を実現していることだ。

最高出力で640ps、最大トルクでは720Nmを発揮するこのエンジンの姿は、リアハッチをオープンすれば直接視認できるが、そのコンパクトな設計に加えて、低重心化のための徹底した取り組みが特に印象に残る。



センターコンソール上に備わるロータリースイッチでドライブモード切り替えが可能。 神村聖

センターコンソール上に備わるロータリースイッチで、『ウエット』、『GT』、『スポーツ』、『コルサ』のドライブモードを選択できるが、モードによって走りのキャラクターはかなり明確に変化する。

GTではエンジンやミッション、そしてサスペンションの制御は比較的穏やかで、市街地や長距離のドライブにはもちろんこれが最も適している。

ここからスポーツモードへ移行すると、エキゾーストノートはさらに大きく官能的な響きへと変化し、アクセルレスポンスにもより一層の鋭さが表れる。ネットゥーノ・エンジンは、GTモードでは実用域でのトルクフルなキャラクターを強く主張する傾向にあったが、スポーツではさらに高速域でのスムーズさと、パワーフィールに圧倒されることになる。

きわめてナチュラルで安定感のある動き

フルスロットルでの加速時に全身を襲うGは、マセラティが発表した2.8秒以下という0→100km/hのデータから想像していたとおりの驚異的な強さだ。

その先にあるコルサ・モードでは、ドライバーはその中で4段階のセッティングを選択できる。違いは主にスタビリティコントロールの介入レベルにあるようだが、オンロードでのドライブに終始した今回は、その差を確認することはできなかった。それはサーキットを走行するカスタマーのみが知り得るものなのである。



巨大なリアウイングは、280km/h走行時に500kgのダウンフォースを発生する。 神村聖

巨大なリアウイングは、280km/h走行時に500kgのダウンフォースを発生するというが、GT2ストラダーレが持つエアロダイナミクスの優秀さは、日本の高速道路でも十分に確認することができる。

その直進安定性は素晴らしく、ステアリングフィールに大きく影響するノーズのリフトは皆無に近い。そしてさらに感動的なのは、コーナリングで感じるきわめてナチュラルで安定感のある動きだった。

コンパクトなV6エンジンを車体のセンターにレイアウトしていること。そして基本構造体たるカーボンモノコックはもちろん、サスペンションそのものの剛性が非常に高く得られていることで、GT2ストラダーレは常にドライバーの意思に忠実な動きを実現してくれるのだ。

参考までにGT2ストラダーレのスペックシートに示される重量は、わずか1620kg。この軽量性もまたこのスーパースポーツの大きな魅力であるのは言うまでもない。

＊マセラティGT2ストラダーレ&MCプーラ・チェロ（後編）へと続きます。