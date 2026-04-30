ゴールデンレトリバーとロボット掃除機の攻防戦が、SNSで話題となっている。

【映像】全く動じない様子（実際の映像）

ロボット掃除機の行く手を拒むのはゴールデンレトリバーのれあちゃん（12歳）。投稿には「お互い譲らない戦いがしばらく続いた日」とのこと。ロボット掃除機は方向転換を繰り返して“鉄壁”に挑む。だが、れあちゃんはどこ吹く風。「どきませんけど？」と言わんばかりの表情で座っている。最終的には、ロボット掃除機が「掃除を終わります」と言って帰っていったそうだ。

こうした掃除機vsれあちゃんの様子はよく見られるんだとか。れあちゃんはもともと臆病な子だったそうだが、妹のたいちゃんが来てから怖がるものがほとんどなくなったそう。「妹に弱気な姿は見せられない！」ということなのか…。家では寝ていることが多くなったそうだが、川やプール、ドッグランに行くと活発に遊んでいるそうだ。（@zuttonakama12）

この動画を見た人からは「動じないの流石だわぁ〜」「ほんとだ！どっちも譲らないw」「吸われちゃう吸われちゃうw」「これはほんとに譲れない戦いだ」「『なに、これ、迷惑なんだけど』って目が言ってるような…」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）