Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ5Ëü9304±ß¡¡ÃæÅì¾ðÀªÉÔÆ©ÌÀ¡¢¸¶Ìý¹â¤¬½Å²Ù
¡¡µÙÆüÌÀ¤±30Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³Íî¤·¤¿¡£28Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ800±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ä¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤Î¾å¾º¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï28Æü½ªÃÍ¤ÈÈæ¤Ù612±ß84Á¬°Â¤Î5Ëü9304±ß62Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï57.27¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3714.92¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤¬¾ùÊâ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð·³»ö¹ÔÆ°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤âÁê¾ì¤ò²¡¤·²¼¤²¤¿¡£