シングルマザーとして4人の子どもを育てるMALIA．（43）が30日までにインスタグラムを更新。元夫で2018年9月にがんのため亡くなった格闘家の山本“KID”徳郁さん（享年41）との間にもうけた長女でモデルデビューしたアリア（19）が手術を受け、無事に終了したことを報告した。

MALIA．は27日の投稿で、「我が家のギャル姉さん。バク転して←え？着地失敗→膝強打→鼻やっちゃいました。形成外科にて、本日入院からの、明日手術！！」と長女が負傷したアクシデントを明かし、「笑っちゃいけないけど、母は爆笑です わんぱく女子！あっぱれ！です！」とつづっていた。

今回「ギャル姉さん手術無事成功のご報告」と書き出し、寄せられた応援メッセージに感謝。「先生に言われていた予定よりも時間がかかっていて、待合室での2時間が、とても長くて、重く感じた 人生初の入院に、手術に、全身麻酔。きっと本人が一番怖かったと思うけど、家族みんなも、それぞれの場所で祈ってた」と振り返った。

心配する長男の様子も記し、「普段は口数も多くないのに、誰よりも妹を気にかけている姿に、静かで、深い愛を感じた」としみじみ。術後の娘の手を握った写真をアップし「無事に終わったことに、ただただ、ありがとう。このあと長い入院生活とギブス生活。それでもきっとAliaなら大丈夫 乗り越えれない試練は無いのだぁぁぁ」とメッセージをつづった。