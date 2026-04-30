「あゆの筋肉すごい」なかやまきんに君、浜崎あゆみとのツーショット公開！ 「きんに君くらいムキムキ」
タレントのなかやまきんに君は4月29日、自身のInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】なかやまきんに君＆浜崎あゆみのツーショット
浜崎さんからは「リハーサル中、きんにくん様のYouTube観てトレしてますっ 大好きです」とコメントが。また、ファンからは「豪華なパワー」「あゆの筋肉すごい」「#筋肉あゆ」「このメンツ最高やん！」「情報量多くてステキ」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】なかやまきんに君＆浜崎あゆみのツーショット
「豪華なパワー」「#筋肉あゆ」きんに君は「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました」と報告し、7枚の写真を投稿。1枚目は浜崎さんとのツーショットで、2人はお決まりの「パワー」ポーズで写っています。きんに君はもちろんですが、浜崎さんの上腕二頭筋も盛り上がっており、かなり鍛えられているようです。また、2人に加えてお笑いタレントのハリウッドザコシショウさん、ゆってぃさん、ひょっこりはんが写った集合ショットも載せました。
「あゆの筋肉立派すぎてあっぱれ」浜崎さんも28日、自身のInstagramを更新。きんに君とのツーショットなど、10枚の写真を公開し、ライブを振り返りました。この投稿にも「あゆの筋肉立派すぎてあっぱれ」「きんに君くらいムキムキなの最高」といった反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)