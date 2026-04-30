タレントのなかやまきんに君は4月29日、自身のInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみさんとのツーショットを公開しました。（サムネイル画像出典：なかやまきんに君公式Instagramより）

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タレントのなかやまきんに君は4月29日、自身のInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみさんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真】なかやまきんに君＆浜崎あゆみのツーショット

「豪華なパワー」「#筋肉あゆ」

きんに君は「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました」と報告し、7枚の写真を投稿。1枚目は浜崎さんとのツーショットで、2人はお決まりの「パワー」ポーズで写っています。きんに君はもちろんですが、浜崎さんの上腕二頭筋も盛り上がっており、かなり鍛えられているようです。また、2人に加えてお笑いタレントのハリウッドザコシショウさん、ゆってぃさん、ひょっこりはんが写った集合ショットも載せました。

浜崎さんからは「リハーサル中、きんにくん様のYouTube観てトレしてますっ 大好きです」とコメントが。また、ファンからは「豪華なパワー」「あゆの筋肉すごい」「#筋肉あゆ」「このメンツ最高やん！」「情報量多くてステキ」などの声が寄せられています。

「あゆの筋肉立派すぎてあっぱれ」

浜崎さんも28日、自身のInstagramを更新。きんに君とのツーショットなど、10枚の写真を公開し、ライブを振り返りました。この投稿にも「あゆの筋肉立派すぎてあっぱれ」「きんに君くらいムキムキなの最高」といった反響が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)