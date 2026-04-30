グラビアアイドルで女優の今野杏南（36）が30日、自身のインスタグラムを更新で、第2子出産を報告した。

「ご報告です」として「先日第二子を無事出産いたしました おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と報告した。

「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、?UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていたため、今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と告白。「妊娠中も出産のときも不安が尽きませんでしたが、?大きな病院で先生方の手厚いサポートを受け、そして事務所の皆さまや家族にも支えていただき、無事にこの日を迎えることができました」と明かした。

「命の誕生は本当に奇跡の連続です」と喜び。「こうして赤ちゃんを抱っこし、家族と笑い合える日常に心から感謝しています」と記した。

「体調と相談しながら、少しずつお仕事も再開していく予定です。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

今野は中3で芸能界デビュー。2012年には「日テレジェニック2012」に選出された。「石原さとみ似」のグラビアアイドルとして話題となり、雑誌グラビアに多数登場した。女優業にも力を入れており、ドラマや舞台にも出演している。

プライベートでは2023年6月に一般男性との結婚を発表。24年3月に第1子を出産した。第1子出産時に、20代の頃、子宮頸がん検診で異形成が見つかり、高度異形成上皮内がんまで進行。3年前に円錐切除術を行ったことを明かしていた。