元王者・魔裟斗、現役を退く武尊と“魂の2ショット”公開「格闘技界のカリスマ！」「真の格闘家」 リベンジVを祝福

元王者・魔裟斗、現役を退く武尊と“魂の2ショット”公開「格闘技界のカリスマ！」「真の格闘家」 リベンジVを祝福