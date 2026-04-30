元王者・魔裟斗、現役を退く武尊と“魂の2ショット”公開「格闘技界のカリスマ！」「真の格闘家」 リベンジVを祝福
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が29日、自身のインスタグラムを更新。引退試合で有終の美を飾った武尊（34）との試合後に撮影した2ショットを公開し、祝福といたわるメッセージを送った。
【写真】「お二人とも最高にカッコいい」元王者・魔裟斗＆現役退く武尊の“魂の2ショット”
魔裟斗は「武尊おめでとう！そしてお疲れ様」とメッセージを記し、にこやかな雰囲気の2ショットや、試合後に握手を交わす2人の様子を捉えたショットを披露している。
この投稿に、コメント欄には「ブラボー」「新たな伝説が生まれた日」「おめでとうございます」「いい写真ですね」「魔裟斗さんと武尊選手、お互い最強の相手に挑んで、勝って現役引退 お二人とも最高にカッコいい、格闘技界のカリスマ！」「真の格闘家」などと、多くの反響が集まっていた。
武尊は同日、引退試合となったロッタン戦で見事に勝利。1年前に敗れた因縁の相手にリベンジを果たすとともに、5331日のプロファイターとしてのキャリアを有終の美で飾った。
【写真】「お二人とも最高にカッコいい」元王者・魔裟斗＆現役退く武尊の“魂の2ショット”
魔裟斗は「武尊おめでとう！そしてお疲れ様」とメッセージを記し、にこやかな雰囲気の2ショットや、試合後に握手を交わす2人の様子を捉えたショットを披露している。
この投稿に、コメント欄には「ブラボー」「新たな伝説が生まれた日」「おめでとうございます」「いい写真ですね」「魔裟斗さんと武尊選手、お互い最強の相手に挑んで、勝って現役引退 お二人とも最高にカッコいい、格闘技界のカリスマ！」「真の格闘家」などと、多くの反響が集まっていた。
武尊は同日、引退試合となったロッタン戦で見事に勝利。1年前に敗れた因縁の相手にリベンジを果たすとともに、5331日のプロファイターとしてのキャリアを有終の美で飾った。