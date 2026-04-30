トランプ氏「イランは降参するしかない」海上封鎖は天才的な作戦と主張　軍が“短期間で強力な”攻撃計画を準備と米報道

アメリカのトランプ大統領は29日イランに対する海上封鎖で「イランの経済は深刻な状態にある」と主張し、「イランは降参するしかない」と強調しました。

トランプ大統領：

（イランは）降参するしかない。『負けた、降参する』と言えばいい。彼らの経済は本当に深刻な状態だ。死んだも同然だ。

トランプ大統領は記者団に対し、イランの港に出入りする船舶を対象とした「海上封鎖」について、「天才的な作戦で、完璧だ」と語りイラン経済に大きな打撃を与えていると主張しました。

イランへの攻撃の再開については「状況次第だ」と語り、交渉の進展を見守る姿勢を示しました。

一方、アメリカのニュースサイト・アクシオスは複数の関係者の話としてアメリカ中央軍が交渉の行き詰まりを打開するため、イランに対する「短期間で強力な」攻撃計画を準備していると伝えました。

発電所などインフラへの攻撃を念頭においたものと思われます。

現時点で、トランプ氏は海上封鎖の継続を主な圧力の手段とみているとしていますが関係者によりますと、イランが譲歩しない場合には軍事行動も検討するとしています。