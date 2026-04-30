元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。コンビ仲のいい芸人について語った。

オープニングで、前週にゲスト出演したさまぁ〜ずについてトーク。2人のコンビ仲の良さを振り返ると「佐久間が知っている仲のいいコンビと言えば、おぎやはぎなんですけど」とおぎやはぎの名前を挙げた。

また自身がプロデューサーを務めるテレ東「ゴッドタン」について「劇団ひとりとおぎやはぎって『ゴッドタン』で隣同士の楽屋なのよ」と説明。収録前に劇団ひとりと打ち合わせをしていると「おぎやはぎの楽屋から『おい小木なんだよこれ〜』って声が聞こえてくる。『まじかよ〜』って話してて」と明かした。そして「思わず楽屋開けたらバイク雑誌見てた。2人で」とコンビの楽しげな様子に大笑いした。

他のコンビ仲のいい芸人については「あとマユリカかな。マユリカは3歳からの幼なじみなんでしょ？ エピソードもいろいろあって面白いですね」。また「カカロニも仲いい感じするしな」と印象を語った。