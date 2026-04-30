ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が、28日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。愛する中日ドラゴンズに物を申した。

山口は熱烈な中日ファンとして知られ、現在はアンバサダーにも就任している。番組では「ドラ1 ドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。最下位の中日は放送前の28日時点で4連勝中。声がルンルンだった。そんな中で、山口はあえて物を申した。

「アンバサダーなんだけど、全然仕事くれないの。こっちはこれやりたい、あれやりたい言ってるのに、ドラゴンズ、チーン」と切り出した。「アンバサダーの方が何かおっしゃってますが、ウチはウチでやりますんで…結構ですって。そんなに言ってくるアンバサダーと思ってなかった、みたいな。こんなことなら、やらせるんじゃなかった説が出てきちゃってるから」と自虐的に笑った。

「この場であんなことやりたい、こんなことやりたいって言ったら実現する可能性ある。俺、ドアラにライバルが必要だと思ってる」と主張。「ドアラは、戦ってないと、何かと。バク転ができなくちゃったから。ブラックドアラっていう敵を出没させるの」と私案を披露した上で「これ提案してるの、だいぶ前から。ドラゴンズさん、5、6回言ってますよね。本社でも言ってます。社長に言ってます、加藤社長に」と語った。

番組のCM前後のジングルで山口は、代表曲「新宝島」の歌詞「丁寧に」、「怪獣」の歌詞「何度でも」を引用し「何度でも、丁寧に」とメールを募集している。