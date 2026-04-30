“整形総額2000万超え”黒崎みさ、双子息子顔出し“アンパンマンミュージアム”満喫親子ショット「イケメンに成長してる」「可愛いママ」
【モデルプレス＝2026/04/30】インフルエンサーの黒崎みさが4月29日、自身のInstagramを更新。アンパンマンミュージアムでの双子の息子との親子ショットを公開し、話題となっている。
【写真】整形総額2000万超え美人ママ、双子息子顔出しアンパンマンミュージアム満喫ショット
黒崎は「2年ぶりのアンパンマンミュージアム」とつづり、双子の子どもたちとアンパンマン像を囲み笑顔を浮かべる親子ショットを公開。「今回は友人がアンミュの強火オタクでリードしてもらったのでかなり楽しめた。更にめちゃくちゃ空いてる日らしくてショーも近くで見れたり、遊び場も楽しめた」と充実した時間を過ごしたことを明かし、「それでもレストランは激混みで徒歩5分のはま寿司に。初はま寿司だったんだけど、美味しくてリピあり。レストラン利用したかったら先に予約しておいてその間に遊ばせるのが良いと思う。ちなみにフードコートは空いててソフトクリームたべた」とアンパンミュージアムを満喫するコツを伝えた。
この投稿にファンからは「楽しそう」「イケメンに成長してる」「可愛いママ」「みんないい笑顔してて癒される」などの声が届いている。
黒崎は、2023年1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。2026年3月31日に離婚したことを発表した。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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【写真】整形総額2000万超え美人ママ、双子息子顔出しアンパンマンミュージアム満喫ショット
◆黒崎みさ、親子でアンパンマンミュージアム満喫
黒崎は「2年ぶりのアンパンマンミュージアム」とつづり、双子の子どもたちとアンパンマン像を囲み笑顔を浮かべる親子ショットを公開。「今回は友人がアンミュの強火オタクでリードしてもらったのでかなり楽しめた。更にめちゃくちゃ空いてる日らしくてショーも近くで見れたり、遊び場も楽しめた」と充実した時間を過ごしたことを明かし、「それでもレストランは激混みで徒歩5分のはま寿司に。初はま寿司だったんだけど、美味しくてリピあり。レストラン利用したかったら先に予約しておいてその間に遊ばせるのが良いと思う。ちなみにフードコートは空いててソフトクリームたべた」とアンパンミュージアムを満喫するコツを伝えた。
◆黒崎みさの投稿に反響
この投稿にファンからは「楽しそう」「イケメンに成長してる」「可愛いママ」「みんないい笑顔してて癒される」などの声が届いている。
黒崎は、2023年1月2日に結婚と一卵性双子の出産を報告。2026年3月31日に離婚したことを発表した。過去には、これまでの整形総額が2000万円であることも明かしている。（modelpress編集部）
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