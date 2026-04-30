この先5月1日(金)〜5月13日(水)は、天気が短い周期で変化するでしょう。5月1日(金)や3日(日・憲法記念日)から4日(月・みどりの日)は雨や風が強まり、荒れた天気となりそうです。2日(土)は沖縄や九州から関東では晴れて、広く夏日(最高気温25℃以上)になるでしょう。

5月1日は雨・風が強まり荒れた天気

5月1日(金)は九州や四国は朝まで、中国地方や近畿、東海、関東は昼頃まで広く雨や雷雨となりそうです。北陸や東北は夜にかけて雨が降るでしょう。北海道では夕方以降、雨が降りそうです。





東海は明け方から朝、関東は朝から昼前にかけて、東北は昼頃から夕方にかけて激しい雨の降る所があるでしょう。アンダーパスなど低い道路の冠水に注意が必要です。落雷や突風、ひょうにもご注意ください。全国的に風も強まり、沿岸部を中心に横殴りの雨になる所もあるでしょう。午後は天気が回復する所も大気の不安定な状態が続くため、急な雷雨に注意が必要です。

2日は晴れて季節先取りの暑さ 3日〜4日は雨・風強まる

2日(土)は沖縄や九州から関東では晴れて、広く夏日(最高気温25℃以上)になりそうです。東京都心の最高気温は28℃と7月上旬並みと季節先取りの暑さとなるでしょう。屋外のレジャーなどは熱中症にご注意ください。



3日(日・憲法記念日)から4日(月・みどりの日)は低気圧が北海道の北を進み、前線が本州付近を進むでしょう。3日(日・憲法記念日)は九州から東北の日本海側を中心に雨や雷雨となりそうです。4日(月・みどりの日)は太平洋側も含めて、全国的に雨が降るでしょう。風も強まり、横殴りの雨になりそうです。交通機関に影響が出る可能性もあり、注意が必要です。



5日(火)から7日(木)は本州付近ではおおむね晴れるでしょう。ただ、沖縄はぐずついた天気になりそうです。

8日〜13日 晴れて汗ばむ陽気の日が多い

8日(金)は晴れる所が多いですが、9日(土)から10日(日)は九州から東海を中心に所々で雨が降るでしょう。11日(月)以降は晴れて、関東以西では夏日が続出しそうです。汗ばむ陽気となるでしょう。沖縄は雲の広がる日が多い見込みです。