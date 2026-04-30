【新興国通貨】ドル人民元は6.83台後半＝中国人民元



今朝はドル高の流れを受けて、昨日上値を抑えていた6.8400元前後を超えて、一時6.8427までドル高元安となった。その後調整売りが入り6.83台後半推移。3月後半から4月前半にかけてのドル安元高の流れが一服も、中長期的には下方向の意識が継続しており、上値追いに慎重。

対円では、円安が優勢。28日の23.275円からの上昇が継続。昨日は23.325から23.447まで序章しており、今朝も23.418－23.440レンジと高値圏。



USDCNY 6.8381 CNYJPY 23.435

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