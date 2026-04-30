DJI Mic Mini 2

DJIは、コンパクトワイヤレスマイク「DJI Mic Mini 2」を発表した。録音やスタイルをシーンに合わせて柔軟にカスタマイズできるのが特徴。価格は、トランスミッター1台とレシーバー1台、充電ケースがセットになったモデルが8,580円、トランスミッターが2台となり、マグネット式フロントカバーのセットなども付属するモデルが14,520円。詳細は後述する。

DJI Mic Mini 2(1TX＋1モバイルRX＋充電ケース)：8,580円DJI Mic Mini 2トランスミッター1個DJI Micシリーズ モバイルレシーバー1個DJI Mic Mini 2 充電ケース(1TX＋1モバイルRX) 1個DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン2個(ブラック／グレー)DJI Mic Mini 2 マグネット式フロントカバー2個(オブシディアンブラック／グレイズホワイト)DJI Mic Mini 2 マグネティッククリップ1個DJI Mic 3 マグネット1個DJI Mic USB-C 充電ケーブル1本DJI Mic Mini キャリーポーチ1個 DJI Mic Mini 2(2TX＋1RX＋充電ケース)：14,520 円DJI Mic Mini 2トランスミッター2個DJI Mic Miniレシーバー1個DJI Mic Mini 2 充電ケース1個DJI Mic Mini 2 ウィンドスクリーン2個(ブラック／グレー)DJI Mic Mini 2 マルチカラー マグネット式フロントカバー(8色) 1セットDJI Mic Mini 2 マグネット式フロントカバー2個(オブシディアンブラック／グレイズホワイト)DJI Mic Mini マグネティッククリップ2個DJI Mic 3 マグネット2個DJI Mic Mini キャリーポーチ1個DJI Mic Mini モバイルアダプター(USB-C) 1個DJI Mic Mini カメラオーディオケーブル(3.5mm TRS) 1本DJI Mic USB-C 充電ケーブル1本

DJI Mic Mini 2(1TX＋1モバイルRX＋充電ケース)

DJI Mic Mini 2(2TX＋1RX＋充電ケース)

トランスミッターの重量は、Mic Mini 2マグネティック クリップまたはMic 3マグネットを装着していない単体の状態で、約11gと軽量。快適さを追求した着脱式マグネティッククリップを使うと、マイクを音源に向けて調整できる。

48kHz/24bit収録可能。3つの音声トーンプリセット(レギュラー/リッチ/ブライト)を搭載し、シーンに合わせて最適な録音方法が選べる。

静かな屋内環境や騒がしい屋外環境のどちらにも合わせてモードを選べる、2段階のノイズキャンセリングも搭載。前世代モデル同様、音声クリッピングを防止する自動制限機能、5段階のゲイン調整、DJI Mimoアプリを使ったデュアルトラック録音も可能。

「DJI Mic Mini 2 充電ケース」も進化。トランスミッター、レシーバー、各種アクセサリーを収納でき、持ち運びにも便利。トランスミッターが1基のモデルでは、モバイルレシーバーと一緒に使用するアクセサリーを充電・収納できるよう設計されている。

トランスミッターに装着できる、交換可能な8色のマルチカラーマグネット式フロントカバーを用意、スタイルに合わせてカラーが選べる。さらに、2色のマグネット式フロントカバー(オブシディアンブラック、グレイズホワイト)は標準で付属する。

さらに豊富なカラーバリエーションを提供するため、イラストレーターであるVicto Ngai氏とコラボ。DJI Mic Mini 2 タイムシリーズ マグネット式フロントカバー(別売)を制作した。

人生の4つのステージを映し出すデザインが施され、夜明けのような淡いピンクとパープルを纏った「Dawn(ドーン)」、青とグリーンの若々しいエネルギーを宿した「Surge(サージ)」、燃えるようなオレンジレッドが創造性のほとばしりを表す「Blaze(ブレイズ)」、そしてブラックゴールドが持つ深遠な本質を引き出した「Glimmer(グリマー)」の4色展開となる。

イラストレーターVicto Ngai氏とコラボしたフロントカバーも

DJI Mic Miniレシーバーを使用し、カメラ、スマートフォン、コンピューター、タブレットとも接続可能。複数の異なるモデルとも接続できるように設計されており、DJI Mic MiniおよびDJI Mic Mini 2のトランスミッターとペアリング可能。またDJI Micシリーズ モバイル レシーバーは、DJI Mic 3トランスミッターとも接続でき、「外出先でも48kHz/24bitのスタジオ品質の音声収録が可能」という。

DJI OsmoAudioへの直接接続にも対応。DJI Mic Mini 2トランスミッターは最大2台まで、レシーバーを使わずにOsmo Pocket 3、Osmo 360、Osmo Nano、Osmo Action 6などの機器に直接接続できる。48kHz/24bitで録音可能。

DJI Mic Mini 2(2TX+1RX)のセットでDJI Mic Miniレシーバーを使用した場合、伝送距離は最大400m。DJI Mic Mini 2(1TX+1RX)でモバイル レシーバーを使用した場合は最大300mに対応する。さらにトランスミッターは最大11.5時間、レシーバーは最大10.5時間の動作が可能。フル充電された充電ケースを使用すると、駆動時間を最大48時間まで延長できる。

なお、次の新製品として「DJI Mic Mini 2S」を予告。「内部録音機能と4TX+1RXに対応したミニワイヤレスマイクをお探しのクリエイターの皆様は、この夏に発売予定のDJI Mic Mini 2Sにご期待ください」としている。