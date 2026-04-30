米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。

３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。

［サッカーの惑星］＜オランダ編・中＞

選手のかけ声や熱気が、ピッチの外まで届いてきた。オランダ協会が２０２０年に始めたＵ―２１（２１歳以下）リーグ。昇降格が１シーズンに２度あり、各クラブのトップチームを目指す野心あふれる若手が、激しくしのぎを削っている。

名門マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）でプレーし、オランダ代表歴もあるヨシュア・ジルクゼーを兄に持つＮＡＣブレダＵ―２１のＦＷヨルダンは、「いい大会だ。トップチームに上がりたいし、Ｕ―２１リーグでは今季２部で優勝し、昇格したい」と活躍を誓う。

２０１０年代から改革

人口約１８００万人と、周辺のサッカー強豪国に比べて小国と言えるオランダ。よりよい選手育成システムを作ろうと、協会もクラブも常に知恵を絞っている。

以前は、年代の区切りがないリザーブリーグがあり、負傷明けのベテランと若い選手がともにプレーしていた。しかし、世界トップクラスの人材が育っていない傾向が指摘され、２０１０年代に入って改革に乗り出した。

まず、１３年に各クラブのＵ―２３チームを２部リーグに参戦させる仕組みが導入された。今季は資金力のあるアヤックスやＰＳＶアイントホーフェンに加え、次世代の発掘に力を入れているＡＺアルクマール、ユトレヒトが、１部のトップチームとは別に若手を２部でプレーさせている。

フル代表の主力へ飛躍

現在、代表の主力を担うリバプール（イングランド）のＦＷコディ・ガクポやバルセロナ（スペイン）のＭＦフレンキー・デヨングは、それぞれＰＳＶとアヤックスの若手チームで腕を磨き、飛躍へとつなげた。ＡＺはアヤックスなどより予算が少ないものの、２２〜２３年シーズンに欧州ユースリーグで優勝。当時のメンバーである２０歳のＭＦキース・スミットはトップチームの中軸に成長し、３月に行われたノルウェーとの国際親善試合に先発してフル代表デビューを果たした。試合後、「うまくプレーできた」と初々しくほほえんだ。

ＮＡＣブレダＵ―２１監督のヨハン・ガブリエルスは、「晩成型の選手や大けがをしてしまった選手も、今は２１歳頃までプロ契約に挑むことができる。若い選手にとっては、完璧に近い舞台が整ったと考えている」と実感を込める。次のフル代表を担う人材がどれだけ芽を出すかに、「育成大国」オランダの未来が左右される。（敬称略）

◆ＡＺアルクマール 国内クラブではアヤックス、フェイエノールト、ＰＳＶのビッグ３を追う存在。アイデアや先端科学を駆使した育成に定評がある。２０１７年には、ストリートサッカーをする環境が減る中、個の力を磨くことなどを目的とし、練習場にアスファルトや砂のコートを作った。日本選手では毎熊晟矢、市原吏音が所属している。