「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１１時現在で、デンソー<6902.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



デンソーは前営業日となる２８日の取引時間中、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を公表した。今期の売上高は前期比１．７％増の７兆６７００億円、最終利益は同１３．９％減の３８２０億円を見込む。人的投資や部材費、開発費用、中東情勢など不確実性リスクなどが営業利益を押し下げる。想定為替レートは１ドル＝１５３円、１ユーロ＝１８０円とした。同日のデンソー株は減益計画を嫌気した売りが膨らみ年初来安値を更新。下値不安の高まりを警戒した投資家の存在が売り予想数の増加につながったようだ。なお、３０日の同社株は自律反発の動きとなっている。



出所：MINKABU PRESS