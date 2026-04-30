◎３０日前場の主要ヘッドライン
・ＳＵＭＣＯが鮮烈高で５年ぶり高値、インテル・エフェクトで上げ足加速
・ＪディスプレはＳ高、対米投融資巡る報道にコメント発表
・ＮＴＮは大幅に３日続伸、２６年３月期は最終黒字転換に上振れして着地
・ＡＲアドバンが急反発、米アンソロピックとＢｅｄｒｏｃｋリセラー契約を締結
・マキタが３連騰、「４０Ｖｍａｘ」牽引役に２７年３月期は増収増益を予想
・トーエネクが続急伸、２７年３月期は２ケタ営業増益となり中計の目標も増額へ
・野村原油など原油ＥＴＦが高い、ＷＴＩ価格は一時１０９ドル台に上昇
・ＴＤＫは大幅高、２７年３月期も営業最高益・増配へ
・日精化は大幅続伸、２７年３月期営業益予想７％増で６円増配へ
・三菱電が４連騰で新値追い、防衛・ＦＡシステム拡大で今期最終益は１７％増を計画
・テラドローンは大幅続伸、新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
・信越化が５日続伸、４５００万株を上限とする自社株買いを実施へ
・内外テックがカイ気配で一気に青空圏へ、ＡＩデータセンター特需で２６年３月期業績予想を大幅増額
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・ＪディスプレはＳ高、対米投融資巡る報道にコメント発表
・ＮＴＮは大幅に３日続伸、２６年３月期は最終黒字転換に上振れして着地
・ＡＲアドバンが急反発、米アンソロピックとＢｅｄｒｏｃｋリセラー契約を締結
・マキタが３連騰、「４０Ｖｍａｘ」牽引役に２７年３月期は増収増益を予想
・トーエネクが続急伸、２７年３月期は２ケタ営業増益となり中計の目標も増額へ
・野村原油など原油ＥＴＦが高い、ＷＴＩ価格は一時１０９ドル台に上昇
・ＴＤＫは大幅高、２７年３月期も営業最高益・増配へ
・日精化は大幅続伸、２７年３月期営業益予想７％増で６円増配へ
・三菱電が４連騰で新値追い、防衛・ＦＡシステム拡大で今期最終益は１７％増を計画
・テラドローンは大幅続伸、新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
・信越化が５日続伸、４５００万株を上限とする自社株買いを実施へ
・内外テックがカイ気配で一気に青空圏へ、ＡＩデータセンター特需で２６年３月期業績予想を大幅増額
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS