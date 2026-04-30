・ＳＵＭＣＯが鮮烈高で５年ぶり高値、インテル・エフェクトで上げ足加速

・ＪディスプレはＳ高、対米投融資巡る報道にコメント発表

・ＮＴＮは大幅に３日続伸、２６年３月期は最終黒字転換に上振れして着地

・ＡＲアドバンが急反発、米アンソロピックとＢｅｄｒｏｃｋリセラー契約を締結

・マキタが３連騰、「４０Ｖｍａｘ」牽引役に２７年３月期は増収増益を予想

・トーエネクが続急伸、２７年３月期は２ケタ営業増益となり中計の目標も増額へ

・野村原油など原油ＥＴＦが高い、ＷＴＩ価格は一時１０９ドル台に上昇

・ＴＤＫは大幅高、２７年３月期も営業最高益・増配へ

・日精化は大幅続伸、２７年３月期営業益予想７％増で６円増配へ

・三菱電が４連騰で新値追い、防衛・ＦＡシステム拡大で今期最終益は１７％増を計画

・テラドローンは大幅続伸、新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結

・信越化が５日続伸、４５００万株を上限とする自社株買いを実施へ

・内外テックがカイ気配で一気に青空圏へ、ＡＩデータセンター特需で２６年３月期業績予想を大幅増額



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出所：MINKABU PRESS