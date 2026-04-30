ＳＵＭＣＯ<3436.T>＝鮮烈高で５年ぶり高値。マドを開け急騰、一時１９％を超える上昇で２８００円台目前まで買われた。時価は２１年７月以来約５年ぶりの高値ゾーンに浮上した。米国ではインテル＜INTC＞が強烈な上昇トレンドを形成し、前日の米国株市場でも１２％を超える急騰で上場来高値圏を舞い上がっており、マーケットでも話題となっている。そのなか、半導体シリコンウエハーで世界屈指の同社は、インテルを主要顧客としていることから連想買いを誘っている。また、国際半導体製造装置材料協会（ＳＥＭＩ）が、２０２６年１～３月期における世界のシリコンウエハー出荷量が前年同期比１３．１％増になったと前日発表しており、これが株価の刺激材料となったとの見方も出ている。株式需給面では「直近メリルリンチ手口で貸株市場を経由した空売り残高が急増していたが、このショートスクイーズ効果も発現している」（中堅証券ストラテジスト）という指摘がある。



内外テック<3374.T>＝急速人気化。７５日移動平均線を一気に上放れると同時に日足一目均衡表の雲抜けを果たし、年初来高値も大幅更新した。半導体製造装置用の関連機器や各種部品などの販売を手掛ける。東京エレクトロン<8035.T>向けが全体売り上げの８０％を占めるなど高いが、ＡＩデータセンター関連の設備投資需要を取り込み、足もとの業績は会社側の想定を上回っている。２８日取引終了後、２６年３月期業績予想の修正を発表、売上高は従来予想の２９５億円から３２６億１４００万円（前の期比８％減）、営業利益は８億１０００万円から１４億２００万円（同１０％減）に大幅増額された。また、株主還元も強化し、前期の年間配当を従来計画から５円上乗せの１０５円（前の期実績は１００円）とした。配当利回りは２８日終値換算で４．２％と高い。これを手掛かり材料に投資資金が攻勢をかけているが、時価総額１００億円未満の小型株で、なおかつ信用買い残が枯れた状態で上値が軽い。



ＡＲアドバンストテクノロジ<5578.T>＝物色人気。午前１０時ごろに、米国アンソロピック社とＢｅｄｒｏｃｋリセラー契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。これにより、ＡＷＳの生成ＡＩ基盤「Ａｍａｚｏｎ Ｂｅｄｒｏｃｋ」で提供されるアンソロピックのＣｌａｕｄｅモデルの再販が可能になり、エンタープライズ環境におけるセキュアなＡＩ導入支援を一気通貫で提供するとしている。



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出所：MINKABU PRESS