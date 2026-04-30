30日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数402、値下がり銘柄数977と、値下がりが優勢だった。



個別ではウエストホールディングス<1407>、内外テック<3374>、テクノフレックス<3449>、ソケッツ<3634>、プリモグローバルホールディングス<367A>など20銘柄が年初来高値を更新。ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ<9425>、田谷<4679>、ナガホリ<8139>、ミナトホールディングス<6862>、ユニチカ<3103>は値上がり率上位に買われた。



一方、ホーブ<1382>、中外鉱業<1491>、アズパートナーズ<160A>、明豊ファシリティワークス<1717>、南海辰村建設<1850>など100銘柄が年初来安値を更新。日本興業<5279>、梅乃宿酒造<559A>、いい生活<3796>、アズジェント<4288>、アトラグループ<6029>は値下がり率上位に売られた。



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