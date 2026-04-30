ETF売買代金ランキング＝30日前引け
30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 131213 11.3 58190
２. <1357> 日経Ｄインバ 19821 60.2 3805
３. <1321> 野村日経平均 16171 59.8 62010
４. <1458> 楽天Ｗブル 8493 -16.1 69380
５. <1360> 日経ベア２ 7512 55.7 93.4
６. <1540> 純金信託 5809 154.6 21945
７. <1671> ＷＴＩ原油 4785 270.1 5861
８. <1579> 日経ブル２ 4612 -42.2 628.2
９. <2644> ＧＸ半導日株 4566 -10.9 3688
10. <1306> 野村東証指数 3442 -1.4 393.6
11. <1568> ＴＰＸブル 2869 -33.6 839.2
12. <1329> ｉＳ日経 2415 4.5 6171
13. <1545> 野村ナスＨ無 2288 673.0 44350
14. <1542> 純銀信託 2275 31.6 34150
15. <1615> 野村東証銀行 2221 26.6 615.8
16. <1330> 上場日経平均 2163 121.8 62080
17. <1346> ＭＸ２２５ 1959 155.1 61680
18. <200A> 野村日半導 1693 -2.5 3864
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1218 108.9 61790
20. <1459> 楽天Ｗベア 1135 3.2 153
21. <1398> ＳＭＤリート 1090 278.5 1929.0
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1068 411.0 66280
23. <1489> 日経高配５０ 1034 -16.0 3093
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1029 131.8 2423
25. <2243> ＧＸ半導体 985 -29.4 3969
26. <1655> ｉＳ米国株 851 28.9 827.4
27. <2036> 金先物Ｗブル 840 83.0 188000
28. <1699> 野村原油 812 24.3 671.7
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 735 49.7 1041
30. <1308> 上場東証指数 730 -19.7 3890
31. <2038> 原油先Ｗブル 698 102.3 2923
32. <282A> ＧＸ半導１０ 670 -16.9 2159
33. <1326> ＳＰＤＲ 669 51.4 67310
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 638 20.6 3582
35. <1475> ｉＳＴＰＸ 632 -7.9 384.4
36. <314A> ｉＳゴールド 598 57.4 347.8
37. <2631> ＭＸナスダク 575 698.6 31440
38. <1343> 野村ＲＥＩＴ 522 -11.5 2038.0
39. <1478> ｉＳ高配当 494 233.8 4884
40. <1619> 野村建設資材 487 49.8 48240
41. <1356> ＴＰＸベア２ 484 -40.8 133.3
42. <1358> 上場日経２倍 457 -29.4 110850
43. <2840> ｉＦＥナ百無 449 97.8 2532
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 429 -36.5 33080
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 420 412.2 96
46. <2865> ＧＸＮカバコ 390 139.3 1266
47. <513A> ＧＸ防衛日株 386 139.8 928
48. <2559> ＭＸ全世界株 334 -23.4 28215
49. <1571> 日経インバ 332 44.3 341
50. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 320 26.0 1943
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 131213 11.3 58190
２. <1357> 日経Ｄインバ 19821 60.2 3805
３. <1321> 野村日経平均 16171 59.8 62010
４. <1458> 楽天Ｗブル 8493 -16.1 69380
５. <1360> 日経ベア２ 7512 55.7 93.4
６. <1540> 純金信託 5809 154.6 21945
７. <1671> ＷＴＩ原油 4785 270.1 5861
８. <1579> 日経ブル２ 4612 -42.2 628.2
９. <2644> ＧＸ半導日株 4566 -10.9 3688
10. <1306> 野村東証指数 3442 -1.4 393.6
11. <1568> ＴＰＸブル 2869 -33.6 839.2
12. <1329> ｉＳ日経 2415 4.5 6171
13. <1545> 野村ナスＨ無 2288 673.0 44350
14. <1542> 純銀信託 2275 31.6 34150
15. <1615> 野村東証銀行 2221 26.6 615.8
16. <1330> 上場日経平均 2163 121.8 62080
17. <1346> ＭＸ２２５ 1959 155.1 61680
18. <200A> 野村日半導 1693 -2.5 3864
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1218 108.9 61790
20. <1459> 楽天Ｗベア 1135 3.2 153
21. <1398> ＳＭＤリート 1090 278.5 1929.0
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1068 411.0 66280
23. <1489> 日経高配５０ 1034 -16.0 3093
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1029 131.8 2423
25. <2243> ＧＸ半導体 985 -29.4 3969
26. <1655> ｉＳ米国株 851 28.9 827.4
27. <2036> 金先物Ｗブル 840 83.0 188000
28. <1699> 野村原油 812 24.3 671.7
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 735 49.7 1041
30. <1308> 上場東証指数 730 -19.7 3890
31. <2038> 原油先Ｗブル 698 102.3 2923
32. <282A> ＧＸ半導１０ 670 -16.9 2159
33. <1326> ＳＰＤＲ 669 51.4 67310
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 638 20.6 3582
35. <1475> ｉＳＴＰＸ 632 -7.9 384.4
36. <314A> ｉＳゴールド 598 57.4 347.8
37. <2631> ＭＸナスダク 575 698.6 31440
38. <1343> 野村ＲＥＩＴ 522 -11.5 2038.0
39. <1478> ｉＳ高配当 494 233.8 4884
40. <1619> 野村建設資材 487 49.8 48240
41. <1356> ＴＰＸベア２ 484 -40.8 133.3
42. <1358> 上場日経２倍 457 -29.4 110850
43. <2840> ｉＦＥナ百無 449 97.8 2532
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 429 -36.5 33080
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 420 412.2 96
46. <2865> ＧＸＮカバコ 390 139.3 1266
47. <513A> ＧＸ防衛日株 386 139.8 928
48. <2559> ＭＸ全世界株 334 -23.4 28215
49. <1571> 日経インバ 332 44.3 341
50. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 320 26.0 1943
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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