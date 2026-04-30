　30日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　131213　　　11.3　　　 58190
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19821　　　60.2　　　　3805
３. <1321> 野村日経平均　　 16171　　　59.8　　　 62010
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8493　　 -16.1　　　 69380
５. <1360> 日経ベア２　　　　7512　　　55.7　　　　93.4
６. <1540> 純金信託　　　　　5809　　 154.6　　　 21945
７. <1671> ＷＴＩ原油　　　　4785　　 270.1　　　　5861
８. <1579> 日経ブル２　　　　4612　　 -42.2　　　 628.2
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　4566　　 -10.9　　　　3688
10. <1306> 野村東証指数　　　3442　　　-1.4　　　 393.6
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2869　　 -33.6　　　 839.2
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2415　　　 4.5　　　　6171
13. <1545> 野村ナスＨ無　　　2288　　 673.0　　　 44350
14. <1542> 純銀信託　　　　　2275　　　31.6　　　 34150
15. <1615> 野村東証銀行　　　2221　　　26.6　　　 615.8
16. <1330> 上場日経平均　　　2163　　 121.8　　　 62080
17. <1346> ＭＸ２２５　　　　1959　　 155.1　　　 61680
18. <200A> 野村日半導　　　　1693　　　-2.5　　　　3864
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　1218　　 108.9　　　 61790
20. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1135　　　 3.2　　　　 153
21. <1398> ＳＭＤリート　　　1090　　 278.5　　　1929.0
22. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1068　　 411.0　　　 66280
23. <1489> 日経高配５０　　　1034　　 -16.0　　　　3093
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1029　　 131.8　　　　2423
25. <2243> ＧＸ半導体　　　　 985　　 -29.4　　　　3969
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　 851　　　28.9　　　 827.4
27. <2036> 金先物Ｗブル　　　 840　　　83.0　　　188000
28. <1699> 野村原油　　　　　 812　　　24.3　　　 671.7
29. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 735　　　49.7　　　　1041
30. <1308> 上場東証指数　　　 730　　 -19.7　　　　3890
31. <2038> 原油先Ｗブル　　　 698　　 102.3　　　　2923
32. <282A> ＧＸ半導１０　　　 670　　 -16.9　　　　2159
33. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 669　　　51.4　　　 67310
34. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 638　　　20.6　　　　3582
35. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 632　　　-7.9　　　 384.4
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 598　　　57.4　　　 347.8
37. <2631> ＭＸナスダク　　　 575　　 698.6　　　 31440
38. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 522　　 -11.5　　　2038.0
39. <1478> ｉＳ高配当　　　　 494　　 233.8　　　　4884
40. <1619> 野村建設資材　　　 487　　　49.8　　　 48240
41. <1356> ＴＰＸベア２　　　 484　　 -40.8　　　 133.3
42. <1358> 上場日経２倍　　　 457　　 -29.4　　　110850
43. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 449　　　97.8　　　　2532
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 429　　 -36.5　　　 33080
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 420　　 412.2　　　　　96
46. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 390　　 139.3　　　　1266
47. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 386　　 139.8　　　　 928
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 334　　 -23.4　　　 28215
49. <1571> 日経インバ　　　　 332　　　44.3　　　　 341
50. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 320　　　26.0　　　　1943
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース