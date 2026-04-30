ドトール、朝限定サンド登場 アボカド×ツナポテトの新メニュー
ドトールコーヒーショップが、5月14日から朝限定メニュー「モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト」を発売する。定番モーニングのラインナップを刷新し、朝食需要のさらなる取り込みを図る。
【写真】マスカットヨーグルン 長野県産シャインマスカット
新メニューは、ツナポテトのコクとアボカドのなめらかな食感を組み合わせたサンドが特徴。そこにレッドオニオンのシャキッとした辛味と食感を加えることで、最後まで飽きのこない味わいに仕上げている。マスタードも使用され、全体の風味にアクセントを持たせた。
モーニングセットは午前10時30分までの提供で、ドリンクとセットで購入すると会計金額から50円引きとなる。一方で、現行の「モーニング・セットB パストラミポーク＆ポテト」は5月13日で販売終了となる。なお、サンドイッチ単品での販売は行わず、店舗によって取り扱いや販売時間が異なる場合がある。
また、4月23日からは期間限定商品「マスカットヨーグルン〜長野県産シャインマスカット〜」も販売中。ヨーグルト風味のフローズンに、長野県産シャインマスカットとアロエの葉肉を使用したソースを合わせ、爽やかな香りと食感を楽しめる一品となっている。
【写真】マスカットヨーグルン 長野県産シャインマスカット
新メニューは、ツナポテトのコクとアボカドのなめらかな食感を組み合わせたサンドが特徴。そこにレッドオニオンのシャキッとした辛味と食感を加えることで、最後まで飽きのこない味わいに仕上げている。マスタードも使用され、全体の風味にアクセントを持たせた。
また、4月23日からは期間限定商品「マスカットヨーグルン〜長野県産シャインマスカット〜」も販売中。ヨーグルト風味のフローズンに、長野県産シャインマスカットとアロエの葉肉を使用したソースを合わせ、爽やかな香りと食感を楽しめる一品となっている。