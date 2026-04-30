「ちいかわ」が初の船旅とコラボ 「ちいかわとのんびり船旅」8・6より開催
商船三井さんふらわあは、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのコラボレーション企画「ちいかわ×さんふらわあ ちいかわとのんびり船旅」を、8月6日出港便より実施することを発表した。
【動画】「ハートフルストーリー感すごい」公開された映画『ちいかわ』の本編映像
今回の企画では、人気キャラクター「ちいかわ」の初となる映画作品とのコラボレーションを実施。「ちいかわ」の世界観に浸りながら、移動時間そのものを楽しく過ごせるような企画や、「さんふらわあ」オリジナルのコラボグッズの販売などを予定している。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、船に乗って島へ向かう姿が描かれる。映画の世界観とフェリーの旅を重ねることで、作品の魅力や船旅をより楽しく身近に感じられる企画として実施する。詳細は後日公式サイト（https://www.sunflower.co.jp/lp/chiikawa/）、SNSにて発表予定。
■催事期間：8月6日〜10月31日出港便
■催事場所：
（1）大阪〜志布志航路（さんふらわあ さつま／きりしま） 予約開始：5月6日
（2）大洗〜苫小牧航路（さんふらわあ さっぽろ／ふらの） 予約開始：6月6日
※乗船には事前予約が必要となる。
【動画】「ハートフルストーリー感すごい」公開された映画『ちいかわ』の本編映像
今回の企画では、人気キャラクター「ちいかわ」の初となる映画作品とのコラボレーションを実施。「ちいかわ」の世界観に浸りながら、移動時間そのものを楽しく過ごせるような企画や、「さんふらわあ」オリジナルのコラボグッズの販売などを予定している。
■催事期間：8月6日〜10月31日出港便
■催事場所：
（1）大阪〜志布志航路（さんふらわあ さつま／きりしま） 予約開始：5月6日
（2）大洗〜苫小牧航路（さんふらわあ さっぽろ／ふらの） 予約開始：6月6日
※乗船には事前予約が必要となる。