【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２９日に行われた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の記者会見で、ＦＲＢの独立性が「危機に瀕（ひん）している」と訴えた。

議長退任後も理事に残留し、ＦＲＢへの干渉を強めるトランプ政権と対峙（たいじ）する姿勢も示した。

パウエル氏は記者会見で、「政治的要因を考慮せずに金融政策を遂行する能力が脅かされている」と述べた。中央銀行に独立性が求められる理由については、選挙を控える政治家は「常に低金利を望む」と指摘。「それが長期的なインフレ（物価上昇）を招くことになる」とも語った。

ＦＲＢでは、パウエル氏への刑事捜査に加え、クック理事も大統領による解任通告を巡り、連邦最高裁で争っている。パウエル氏はこうした状況から「脅威は現在も続いている」との認識を示した。

次期議長に指名されたウォーシュ元ＦＲＢ理事が上院公聴会で、独立性確保を重要視したことには、「力強く証言した彼の言葉を信じる」と期待を寄せた。

一方、トランプ氏は２９日、自身のＳＮＳで、パウエル氏を「他に仕事が見つけられないから、ＦＲＢに残りたいのだ」と批判した。今後、両者の対立がさらに激しくなる恐れもある。