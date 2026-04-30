【ニューヨーク＝木瀬武】米国とイランの戦闘終結に向けた協議が停滞して原油供給の混乱が長引くとの懸念が強まり、２９日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の６月渡し価格の終値は、前日比約７％高の１バレル＝１０６・８８ドルに急騰した。

その後の２９日夜の取引では一時、１バレル＝１０９ドル台まで上昇した。祝日明け３０日の東京金融市場は、株、円、債券がそろって売られる「トリプル安」の展開となった。

ＷＴＩは終値としては７日以来、約３週間ぶりの高値水準となった。トランプ米大統領がＳＮＳにイランを挑発するような投稿をするなどし、交渉の行き詰まりが意識されている。

ニューヨーク外国為替市場では円安・ドル高が進み、対ドルの円相場は１ドル＝１６０円台に下落した。基軸通貨のドルが買われる「有事のドル買い」が強まった。３０日の東京外国為替市場の円相場は、２８日（午後５時）と比べて７０銭程度円安・ドル高の１ドル＝１６０円台前半で取引されている。

３０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の午前の終値は、２８日の終値に比べて６１２円８４銭安の５万９３０４円６２銭だった。

前日の米株式市場で、原油先物価格の上昇を受け、ダウ平均株価（３０種）が値下がりした。外国為替市場で円安・ドル高も進んでおり、東京市場ではインフレ（物価上昇）が企業の業績を押し下げるとの見方から、幅広い銘柄が売られた。

３０日の東京債券市場では、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りが一時、２８日の終値と比べて０・０５５％高い２・５２０％まで上昇（債券価格は下落）した。１９９７年６月以来、約２９年ぶりの高水準となった。原油価格の上昇と外国為替市場での円安・ドル高の進行を受け、インフレが加速するとの懸念が強まり、国債が売られている。