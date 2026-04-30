【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23―26日）

【映像】ゴール直前で“かっとび”豪快スライド（実際の様子）

26日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第5戦の最終日デイ4、ボーナスポイントがかかる最終ステージで、トヨタのエースがゴール直前に、豪快にマシンをスライドさせる走りに放送席やファンから反響が寄せられる一幕があった。

首位のセバスチャン・オジエを最後に残し、最後から2番目の走者として最終のSS18をスタートしたエバンスは、パワーステージでのポイント獲得を狙い、序盤からマシンを激しく左右に振る攻めの走りを見せた。

見せ場はフィニッシュラインを目前にした最終コーナーだ。エバンスが操るGRヤリスは、猛烈なスピードで右コーナーに飛び込むと、リアがスライド。土煙を上げ、挙動を乱したが、エバンスは巧みなステアリングワークでマシンを制御し、そのままゴールを駆け抜けた。

この驚愕の走りに、ABEMAの放送席も騒然となった。実況の菱沼洲斗氏が「おお！ちょっと後ろ滑りながらでしたけど」とコメントするなど、リスクを恐れぬドライビングに驚きを隠せなかった。

渾身の走りを披露したエバンスは、SS18を7分3秒9のトップタイムで駆け抜け、暫定1位を記録。優勝したオジエもこのタイムを上回れず、パワーステージで最大の5ポイントを手にし、スーパーサンデーでも1位を獲得。今大会は総合2位で終えるも、チャピオンを見据えた攻めの走りに、視聴者からも「はっや」「うーーーわ、ギリギリコーナリング」「ポイント欲しいから攻めてるね」「豪快！」といった称賛のコメントが寄せられた。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）