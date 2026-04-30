お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が30日までにXを更新。引退試合で勝利した格闘家の武尊（34＝team VASILEUS）を祝福した。

格闘技ファンとして知られる良ちゃんは、ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦の開始前から「本人はただまっすぐ命を懸けて格闘技を頑張ってるだけなのに運命に翻弄されたり、逆風に立たされたり、雑音に押し潰されそうになったりしてきた武尊の一筋縄では行かない格闘技人生。今日をもって武尊は大好きな格闘技から解放される…こんな言い方は相応しくないかもしれないが輝かしくも苦難の連続だった武尊のキャリアを考えたら引退よりも解放という表現の方がしっくりくる。武尊の試合は本当に面白いし、観てるものを震わすくらい芯から熱くしてくれる！しかも毎回だ！それも今日で見納め…いや、皆で見届けて魂に刻もう！武尊の"闘い"を！」と熱く語っていた。

その後、武尊の5回KO勝ちに「史上最高の引退試合！！！！！史上最高の激闘！！！！！最後の最後に全て報われた…全て報われた…心からかっこいい！魂震えた…」と感動。「ありがとう…武尊、本当にありがとう！真っ向から受けたロッタンも漢の中の漢！本当に心からお疲れ様でした！！！」と両者を称え、「格闘技最高！！！！！！」とつづった。