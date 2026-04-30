映画『大統領のケーキ』9歳の少女がケーキの材料を求めて駆け回る本予告＆場面写真解禁
イラク出身のハサン・ハーディ監督が自らの体験をもとに描き出した初長編映画『大統領のケーキ』より、本予告、本ビジュアル、追加場面写真9点が解禁された。
【動画】ケーキの材料集めに奔走する『大統領のケーキ』本予告
物語の舞台は1990年代、独裁政権下のイラク。人々が戦争と食糧不足に苦しむなか、フセイン大統領は自身の誕生日を祝うケーキを作るよう、国内の各学校に命じていた。くじ引きで“名誉ある”ケーキ係に指名されてしまった少女ラミアは、とにかくケーキの材料を集めなければと、町を駆け回り奮闘。そしてさまざまな出来事に遭遇する−。
本作は、第98回アカデミー賞国際長編映画賞イラク代表、同賞のショートリストに選出され、第78回カンヌ国際映画祭でイラク映画として初めて監督週間観客賞とカメラ・ドール（新人監督賞）をダブル受賞した。
主人公の少女ラミアを含め、出演者全員、演技未経験者をキャスティング。撮影はイラクで行われ、ユネスコの世界遺産にも登録された南部のサンクチュアリを想起させる美しいメソポタミア湿地帯やバグダッド市内の市場なども映し出されている。
本予告は、小学生たちが教室の中で「フセイン大統領 万歳！」と大きな声で一斉に唱える場面からスタート。その後、フセイン大統領の誕生日を祝うケーキを用意する係に、くじ引きでラミアが選ばれる。国民のほとんどが日々の暮らしもままならない中、「用意できなければ通報する」「全員が罰を受ける」と、先生の言葉は容赦ない。ラミアはクラスメートの少年サイードに協力を求め、ケーキの材料集めに奔走。大人の手伝いをして卵を手に入れたり、父親の形見の時計を売り歩いたり。お金がない中でも、知恵を絞って町を駆け回る姿が予告からも見て取れる。
本ポスタービジュアルは、主人公ラミアが“友達”のおんどりヒンディと共に、運河沿いの橋の上に腰を掛けてたたずんでいる姿を捉えた写真を採用。「名誉ある“宿題”は、甘いケーキを作ること」という言葉が添えられている。大統領のケーキ係という、大変すぎる任務を与えられた彼女の複雑な表情が印象的だ。
映画『大統領のケーキ』は、7月10日より全国公開。
【動画】ケーキの材料集めに奔走する『大統領のケーキ』本予告
物語の舞台は1990年代、独裁政権下のイラク。人々が戦争と食糧不足に苦しむなか、フセイン大統領は自身の誕生日を祝うケーキを作るよう、国内の各学校に命じていた。くじ引きで“名誉ある”ケーキ係に指名されてしまった少女ラミアは、とにかくケーキの材料を集めなければと、町を駆け回り奮闘。そしてさまざまな出来事に遭遇する−。
主人公の少女ラミアを含め、出演者全員、演技未経験者をキャスティング。撮影はイラクで行われ、ユネスコの世界遺産にも登録された南部のサンクチュアリを想起させる美しいメソポタミア湿地帯やバグダッド市内の市場なども映し出されている。
本予告は、小学生たちが教室の中で「フセイン大統領 万歳！」と大きな声で一斉に唱える場面からスタート。その後、フセイン大統領の誕生日を祝うケーキを用意する係に、くじ引きでラミアが選ばれる。国民のほとんどが日々の暮らしもままならない中、「用意できなければ通報する」「全員が罰を受ける」と、先生の言葉は容赦ない。ラミアはクラスメートの少年サイードに協力を求め、ケーキの材料集めに奔走。大人の手伝いをして卵を手に入れたり、父親の形見の時計を売り歩いたり。お金がない中でも、知恵を絞って町を駆け回る姿が予告からも見て取れる。
本ポスタービジュアルは、主人公ラミアが“友達”のおんどりヒンディと共に、運河沿いの橋の上に腰を掛けてたたずんでいる姿を捉えた写真を採用。「名誉ある“宿題”は、甘いケーキを作ること」という言葉が添えられている。大統領のケーキ係という、大変すぎる任務を与えられた彼女の複雑な表情が印象的だ。
映画『大統領のケーキ』は、7月10日より全国公開。