『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉「日曜だけ…か…」つぶやきにネット反応「それは恋」「不器用すぎて可愛い」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第24回）が30日に放送され、佐野晶哉演じるシマケンが再登場。彼が不意につぶやいた言葉に対して、ネット上には「それは恋だろ」「不器用すぎて可愛い」「どうなってくんだろ？」といった反響が寄せられた。
【写真】“言語オタク”シマケン（佐野晶哉）に反響
外出を許され、それぞれの日曜日を過ごす養成所の生徒たち。直美（上坂）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。
一方のりんは娘の環（英茉）を連れて瑞穂屋へ。そこでりんは偶然シマケン（佐野晶哉）と再会。看護婦養成所に入ったことを報告しつつ、日本語訳に苦戦している英単語について相談する。
シマケンの話から“観察”という言葉を知ったりんは彼に感謝。さらにりんは、シマケンの言葉をきっかけに自分を見つめ直し、看護婦を目指すことの迷いがなくなったと告げる。
シマケンが「それはどの言葉？」と聞くと、瑞穂屋の時計の時報が鳴る。門限の時刻が近いことに気付いたりんは早口に「外出できるのは週に1回、日曜の午後7時までなんです」と言い、瑞穂屋を後にする。
りんが立ち去った瑞穂屋で、シマケンが「日曜だけ…か…それは残念…あ〜…人として残念…」と寂しげにつぶやくと、ネット上には「恋が始まるんですかね？」「シマケンそれは恋だろ」「恋心が芽生えたか」「恋してるじゃん」などの声や「不器用すぎて可愛い」「これからどうなってくんだろ？？楽しみ！」といった投稿が続出していた。
【写真】“言語オタク”シマケン（佐野晶哉）に反響
外出を許され、それぞれの日曜日を過ごす養成所の生徒たち。直美（上坂）は捨松（多部未華子）に翻訳の相談をするため、大山家を訪れる。
シマケンの話から“観察”という言葉を知ったりんは彼に感謝。さらにりんは、シマケンの言葉をきっかけに自分を見つめ直し、看護婦を目指すことの迷いがなくなったと告げる。
シマケンが「それはどの言葉？」と聞くと、瑞穂屋の時計の時報が鳴る。門限の時刻が近いことに気付いたりんは早口に「外出できるのは週に1回、日曜の午後7時までなんです」と言い、瑞穂屋を後にする。
りんが立ち去った瑞穂屋で、シマケンが「日曜だけ…か…それは残念…あ〜…人として残念…」と寂しげにつぶやくと、ネット上には「恋が始まるんですかね？」「シマケンそれは恋だろ」「恋心が芽生えたか」「恋してるじゃん」などの声や「不器用すぎて可愛い」「これからどうなってくんだろ？？楽しみ！」といった投稿が続出していた。