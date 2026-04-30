日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は３０日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が防御率でメジャートップに立ったことを報じた。

大谷は２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発マウンドに上がった。６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５試合連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくった。試合は打線の援護に恵まれず今季初黒星となったが、再び規定投球回に達し、防御率０・６０でメジャートップに浮上した。

コメンテーターを務めるお笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志は「今年、久々に本格的に先発に復帰するということで開幕前に心配していたけど、いらなかったですね。誰が心配してんだって話じゃないですか！」と発言し、共演者から笑いがもれた。

「完璧にやってくるの間違いないからー。でも本当にトップに立つまでこんなにやるっていうのは相当努力されている。打つ方もすごいし、投手の方もタイトル期待できそうですよね！」と声を弾ませると、ＭＣの山里亮太は「サイ・ヤング賞！」と日本人がまだ獲得していない栄誉へ期待を込めていた。