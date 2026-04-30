27年かけて庭にミニチュア版ディズニーランド建設“自宅パーク”が桁違いだった

アメリカ・カリフォルニア州で、約27年かけて“自宅ディズニーランド”を作り上げた男性が話題となっています。裏庭に広がるその空間は、想像を超える完成度です。

27年かけて完成、“自宅ディズニー”の全貌

施設は「シーゴッグのキャッスル・ピーク＆サンダー・レールロード」と名付けられ、シンデレラ城、眠れる森の美女の城やホーンテッドマンション、ディズニーランド鉄道などを再現。さらに、野獣の城や『リトル・マーメイド』の王子の別荘、『カールじいさんの空飛ぶ家』まで並び、実際に機能する空中通路も備えています。

Short Fly Over of The Castle Peak and Thunder Railroad

設計はダイニングテーブルから始まった

制作は緻密な設計からスタート。「1997年から約2年間、ダイニングテーブルに裏庭の模型を置き、粘土で形を作りながら、建築用ソフトで線路レイアウトを設計した」と本人は語っています。

無料公開も話題、予約は即満席に

もともとは家族のために始めたプロジェクトですが、現在は春と秋に無料で一般公開も実施。ただし予約はすぐ満席になる人気ぶりです。SNSでも「凄い完成度」「行ってみたい」と注目を集めています。

Photo:Aflo