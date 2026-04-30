井上VS中谷の勝者に贈呈、1600万円超の超豪華リング公開 宝石626個「これは最高」「ワオ」海外羨望
5月2日に世界スーパーバンタム級4団体防衛戦
ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体防衛戦が5月2日、東京ドームで開催される。王者・井上尚弥（大橋）に中谷潤人（M・T）が挑戦する大注目の一戦。勝者にWBCから贈られる逸品が注目を浴びている。
WBC公式SNSでは、井上―中谷戦の勝者に贈られる特製リングが公開された。
「日本の桜をモチーフにしたローズゴールド製の統一王座リング」とされており、きらびやかな宝石が数多くデザインされている。WBCによると、宝石の数は626個で計11カラット。うち573個がダイヤモンドで、10万ドル（約1600万円）以上の価値があるという。
「世代を象徴するリングだ」とも紹介され、海外ファンから羨望の声が上がった。
「美しいリングだ！」
「ワオ、これは最高だな」
「10万ドル以上の価値があるぞ！」
「俺も欲しいぞ」
「記念ベルトよりも断然こっちの方が好みだ」
井上と中谷が東京ドームで激突する、世界のボクシング界が注目する大一番。勝利を手にするのはどちらか。
（THE ANSWER編集部）