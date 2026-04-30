5月2日に世界スーパーバンタム級4団体防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体防衛戦が5月2日、東京ドームで開催される。王者・井上尚弥（大橋）に中谷潤人（M・T）が挑戦する大注目の一戦。勝者にWBCから贈られる逸品が注目を浴びている。

WBC公式SNSでは、井上―中谷戦の勝者に贈られる特製リングが公開された。

「日本の桜をモチーフにしたローズゴールド製の統一王座リング」とされており、きらびやかな宝石が数多くデザインされている。WBCによると、宝石の数は626個で計11カラット。うち573個がダイヤモンドで、10万ドル（約1600万円）以上の価値があるという。

「世代を象徴するリングだ」とも紹介され、海外ファンから羨望の声が上がった。

「美しいリングだ！」

「ワオ、これは最高だな」

「10万ドル以上の価値があるぞ！」

「俺も欲しいぞ」

「記念ベルトよりも断然こっちの方が好みだ」

井上と中谷が東京ドームで激突する、世界のボクシング界が注目する大一番。勝利を手にするのはどちらか。



（THE ANSWER編集部）