ひんやり清涼、道産の恵みで整う夏肌！ ハーバー研究所 北のかおり フェイシャルフォーム

記事ポイント 北海道産の美容液成分6種（カモミールエキス・ハマナスエキス・ハスカップエキスなど）を贅沢に配合した夏向け洗顔フォームホイップクリームのようなクリーミィな泡が余分な皮脂を落としながら肌のうるおいをキープ2026年6月18日(木)より数量限定発売、50g 1,320円(税込) 北海道産の美容液成分6種（カモミールエキス・ハマナスエキス・ハスカップエキスなど）を贅沢に配合した夏向け洗顔フォームホイップクリームのようなクリーミィな泡が余分な皮脂を落としながら肌のうるおいをキープ2026年6月18日(木)より数量限定発売、50g 1,320円(税込)

汗ばむ夏の洗顔ケアに、北海道の豊かな自然が育んだ6種の美容液成分を配合した洗顔フォームが登場します。

ハーバー研究所（東京都千代田区）は、数量限定の新商品『北のかおり フェイシャルフォーム』を2026年6月18日(木)より通信販売および全国のショップハーバーにて発売します。

すがすがしいハッカの香りとひんやりとした使用感が、夏のスキンケアタイムに清涼感を届けます。

ハーバー研究所「北のかおり フェイシャルフォーム」





商品名：北のかおり フェイシャルフォーム容量・価格：50g 1,320円(税込)発売日：2026年6月18日(木)販売：通信販売（オンラインショップ11:00頃更新予定）・全国のショップハーバー数量限定（なくなり次第終了）発売元：株式会社ハーバー研究所（東京都千代田区）

『北のかおり フェイシャルフォーム』は、カモミールエキス、ハマナスエキス、ハスカップエキス、ハトムギエキス、プロテオグリカン、プラセンタという北海道産の美容液成分6種を一本に凝縮した洗顔フォームです。

北の大地が生んだ植物・動物由来の成分が、肌のうるおいを守りながら夏特有の皮脂や汚れをすっきり洗い流します。

ベタつきがちな夏の肌は、洗浄力の高い製品を使うと必要な油分まで奪われやすいというジレンマがあります。

この洗顔フォームはホイップクリームのようにきめ細かいクリーミィな泡が皮膚に密着し、余分な汚れだけを包んで落とします。

洗い上がりは肌のうるおいが残り、引っ張られるような乾燥感がありません。

北海道産の美容液成分6種





カモミールエキス（カミツレ花エキス）ハマナスエキス（ハマナス花エキス）ハスカップエキス（ロニセラカエルレア果汁）ハトムギエキス（ハトムギ種子エキス）プロテオグリカン（水溶性プロテオグリカン）プラセンタ（加水分解サケ卵巣膜エキス）※全6成分は皮膚コンディショニング成分

カモミールの花、ハマナスの花びら、北海道産の果実ハスカップ（ロニセラカエルレア）の果汁、ハトムギの種子、海洋由来の水溶性プロテオグリカン、サケ卵巣膜から抽出した加水分解エキス（プラセンタ）と、植物・動物の双方から選ばれた6種が揃います。

いずれも皮膚コンディショニング成分として配合されており、洗い上がりの肌状態を整える働きをします。

クリーミィな泡とハッカの清涼感





チューブから押し出した洗顔フォームは、白くなめらかなクリーム状の質感で、指先にのせるとふんわりとした弾力があります。

適度なとろみが水となじみやすく、顔にのせるときめ細かい泡が毛穴の汚れや余分な皮脂をやさしく包み込みます。

ハッカ由来のすがすがしい香りが洗顔中に広がり、ひんやりとした冷感が肌に伝わります。

朝のシャワー後や夏の運動後など、肌がほてった場面での洗顔にさっぱりとした清涼感をプラスします。

ハーバーの無添加主義





ハーバー研究所は、創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を掲げ、5つの無添加基準を全製品で守り続けています。

余計な成分を配合せず肌本来の力を引き出すことを基本方針にしており、『北のかおり フェイシャルフォーム』もこの理念のもとで設計されています。

北海道産の美容液成分の恵みと無添加の処方が、一本の洗顔フォームのなかで両立しています。

2026年6月18日（木）の発売日には、公式オンラインショップ（11:00頃更新予定）と全国のショップハーバーで同時に販売が始まります。

数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

ハーバー研究所が長年守り続ける無添加の処方と北海道産成分を組み合わせた夏限定の一本です。

北のかおり フェイシャルフォームの紹介でした。

よくある質問

Q. ハスカップエキスの正式な成分名は何ですか

A. ロニセラカエルレア果汁が正式な成分名として表記されています。

Q. ハーバー研究所への問い合わせ窓口はどこですか

A. フリーダイヤル「0120-82-8080」が問い合わせ窓口として設けられています。

Q. ハーバー研究所の公式SNSはどのプラットフォームに開設されていますか

A. Instagram（@haba_jp）、X（@HABA_JP）、LINE公式アカウント、Facebook、YouTubeにそれぞれ公式アカウントが開設されています。

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