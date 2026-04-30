大阪ベイに浮かぶ初夏の花テラスで夜ピクニック！ リーベルホテル大阪 Blooming Bay Terrace

記事ポイント 青と黄色の花と緑で彩られたフォトスポットが5月15日から無料開放昼は青空の下の開放的な緑のテラス、夜は大阪ベイの夜景を背景に落ち着いた空間へ変化ビュッフェ料理を専用BOXに詰めてテラスで楽しむ「Bay Side Picnic」が2,800円 青と黄色の花と緑で彩られたフォトスポットが5月15日から無料開放昼は青空の下の開放的な緑のテラス、夜は大阪ベイの夜景を背景に落ち着いた空間へ変化ビュッフェ料理を専用BOXに詰めてテラスで楽しむ「Bay Side Picnic」が2,800円

JR桜島駅から徒歩約1分、大阪市此花区のリーベルホテル大阪が、2026年5月15日（金）から3Fテラスエリア「ごろごろテラス」に初夏のフォトスポット「Blooming Bay Terrace」をオープンします。

青と黄色を基調にした花と緑で装飾されたテラスは、9月17日（木）まで終日無料で楽しめます。

5月15日から7月16日（木）には、ビュッフェレストランの料理をテラスに持ち出すピクニックプラン「Bay Side Picnic」も同時展開されます。

リーベルホテル大阪「Blooming Bay Terrace」





開催期間：2026年5月15日（金）〜2026年9月17日（木）会場：リーベルホテル大阪 3Fテラスエリア「ごろごろテラス」（大阪府大阪市此花区桜島1-1-35）開催時間：終日入場料：無料アクセス：JR「桜島駅」より徒歩約1分

春から初夏へと季節が移ろう5月から9月にかけて、リーベルホテル大阪の3Fテラスエリア「ごろごろテラス」が「Blooming Bay Terrace」として生まれ変わります。

青と黄色を基調にした花々と緑の植栽がテラス全体を彩り、大阪ベイエリアの爽やかな風とともに過ごせるフォトジェニックな空間です。

入場は無料で、宿泊の有無に関わらず期間中は終日利用できます。

同テラスでは5月15日から7月16日（木）までの限定期間、ディナータイムに合わせて「Bay Side Picnic」も展開されます。

3Fビュッフェレストラン「Dining BRICKSIDE」の料理を専用BOXに詰めてテラスに持ち出す新しいスタイルで、ホテルのビュッフェ体験がより開放的な空間へと広がります。

昼と夜で変わるテラスの表情





夜のBlooming Bay Terrace





昼間は青空の下、緑と花に包まれた明るい屋外空間として機能します。

やわらかな自然光の中、初夏の爽やかな風が流れる開放感あふれる環境です。

夕暮れ以降はやわらかな照明が空間全体を包み込み、大阪ベイの夜景を背景に落ち着いた情緒ある雰囲気へと変化します。

同じ空間が時間帯によって全く異なる表情を見せるため、日中と夜間それぞれに異なる空気感が生まれます。

Bay Side Picnic





販売期間：2026年5月15日（金）〜7月16日（木）販売場所：3F「Dining BRICKSIDE」販売時間：17:00〜21:00（備品最終返却21:30）料金：2,800円（サラダ・ソフトドリンク1杯付）予約：宿泊セットプランまたは単体事前予約優先、空きがある場合は当日販売あり

「Bay Side Picnic」は、3F「Dining BRICKSIDE」のビュッフェ料理やスイーツを専用BOXに一度だけ自由に詰め込み、そのままテラスへ持ち出せるプランです。

ディナータイムの17時から受け付けており、夜風が心地よいロケーションでビュッフェの料理が広がります。

宿泊とのセットプランを利用の場合は、ピクニックBOXをホテル客室へ持ち帰り、ゆっくり食事をとることも可能です。

ピクニックBOXと貸出備品





ピクニック貸出セット





白いシートの上に広げられたピクニックBOXには、ボックスランチ2種、彩り野菜サラダ、フルーツ、ドリンク2杯が並びます。

ビュッフェで詰め込んだ料理が、テラスの夜風の中でいっそう引き立ちます。

白いメッシュ素材のバスケットにはサラダ・フルーツ・スープ容器と竹箸が収納され、折り畳みシートとセットで無料貸し出しされるため、手ぶらでテラスを訪れても本格的なピクニック体験が整います。

「Blooming Bay Terrace」は、大阪ベイエリアを望む開放的なテラスに初夏の彩りを加えた空間として、5月15日から宿泊客はもちろん近隣から立ち寄った方にも無料で開かれています。

夜のテラスでビュッフェ料理を囲む「Bay Side Picnic」は、友人との週末や仕事帰りのひとり時間に馴染む体験を届けます。

Blooming Bay Terraceの紹介でした。

よくある質問

Q. 「Blooming Bay Terrace」に入場するには宿泊が必要ですか

A. 入場は無料で、宿泊の有無に関わらず開催期間中は終日利用できます。

Q. 「Bay Side Picnic」は当日でも利用できますか

A. 宿泊とのセットプランまたはピクニック単体の事前予約が優先販売です。

当日分に空きがある場合は当日販売も行われます。

Q. 「Bay Side Picnic」のバスケットとレジャーシートはどこで借りられますか

A. バスケットとレジャーシートは3F「Dining BRICKSIDE」にて無料で貸し出されます。

備品の最終返却時間は21:30です。

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