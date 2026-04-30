まるで滝行…猫の衝撃的な水の飲み方に103万回再生「洗顔しながら水分補給」「ノーメル平和賞」
頭を蛇口に当て、ほとんど飲めないままびしょびしょになる猫の動画が、「可愛すぎる爆笑」「ノーメル平和賞」「洗顔しながら水分補給」などと、話題を集めている。「やってることはほぼ妖怪」と飼い主さん自ら称するほどの独特な行動で、103.1万回再生、7万いいねを記録した。Instagramで猫動画を発信する投稿者さんに、愛猫の水の飲み方について聞いた。
【別角度カット】「妖怪アビテノメズ」と思わず命名…ぜんぜん飲めニャイのはなぜ？
――頭で水を受け止める独特な飲み方を初めて目撃したとき、どんな感想を抱きましたか？
「かわいい・かわいい・かわいい、なんで？・なんで？・なんで？」
――蛇口から飲みたがるようになったきっかけは？
「ニンゲンがトイレに入ったあとにやってきて、自ら浴びてました。ほとんど飲めていないので3回は水を流してあげます」
――飲み終わった後のなごむちゃんの様子は？
「もちろんべちゃべちゃです。頭を振る行為もしますが、床が水浸しになるのでティッシュで拭いてあげます」
――「妖怪アビテノメズ（＝あびて飲めず）」というネーミングはどのように生まれたのでしょうか？
「動画や画像を見ていると自然とネーミングは降りてきます。無の気持ちで描きます。妖怪っぽいのは尋常ではないかわいさです」
フォロワーからは「飲めてるようで飲めてないなごむくんが可愛すぎる」「めっちゃ独特な飲み方してる！可愛すぎる爆笑」などのコメントが集まった。特に印象に残っているコメントとして「ノーメル平和賞は秀逸でした」と飼い主さんは語った。
【別角度カット】「妖怪アビテノメズ」と思わず命名…ぜんぜん飲めニャイのはなぜ？
――頭で水を受け止める独特な飲み方を初めて目撃したとき、どんな感想を抱きましたか？
――蛇口から飲みたがるようになったきっかけは？
「ニンゲンがトイレに入ったあとにやってきて、自ら浴びてました。ほとんど飲めていないので3回は水を流してあげます」
――飲み終わった後のなごむちゃんの様子は？
「もちろんべちゃべちゃです。頭を振る行為もしますが、床が水浸しになるのでティッシュで拭いてあげます」
――「妖怪アビテノメズ（＝あびて飲めず）」というネーミングはどのように生まれたのでしょうか？
「動画や画像を見ていると自然とネーミングは降りてきます。無の気持ちで描きます。妖怪っぽいのは尋常ではないかわいさです」
フォロワーからは「飲めてるようで飲めてないなごむくんが可愛すぎる」「めっちゃ独特な飲み方してる！可愛すぎる爆笑」などのコメントが集まった。特に印象に残っているコメントとして「ノーメル平和賞は秀逸でした」と飼い主さんは語った。