頭で水を受け止めるなごむちゃん（Instagram／@matsumotoooooo）

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　頭を蛇口に当て、ほとんど飲めないままびしょびしょになる猫の動画が、「可愛すぎる爆笑」「ノーメル平和賞」「洗顔しながら水分補給」などと、話題を集めている。「やってることはほぼ妖怪」と飼い主さん自ら称するほどの独特な行動で、103.1万回再生、7万いいねを記録した。Instagramで猫動画を発信する投稿者さんに、愛猫の水の飲み方について聞いた。

【別角度カット】「妖怪アビテノメズ」と思わず命名…ぜんぜん飲めニャイのはなぜ？

――頭で水を受け止める独特な飲み方を初めて目撃したとき、どんな感想を抱きましたか？

「かわいい・かわいい・かわいい、なんで？・なんで？・なんで？」

――蛇口から飲みたがるようになったきっかけは？

「ニンゲンがトイレに入ったあとにやってきて、自ら浴びてました。ほとんど飲めていないので3回は水を流してあげます」

――飲み終わった後のなごむちゃんの様子は？

「もちろんべちゃべちゃです。頭を振る行為もしますが、床が水浸しになるのでティッシュで拭いてあげます」

――「妖怪アビテノメズ（＝あびて飲めず）」というネーミングはどのように生まれたのでしょうか？

「動画や画像を見ていると自然とネーミングは降りてきます。無の気持ちで描きます。妖怪っぽいのは尋常ではないかわいさです」

　フォロワーからは「飲めてるようで飲めてないなごむくんが可愛すぎる」「めっちゃ独特な飲み方してる！可愛すぎる爆笑」などのコメントが集まった。特に印象に残っているコメントとして「ノーメル平和賞は秀逸でした」と飼い主さんは語った。