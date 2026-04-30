中日、連勝は4でストップ…勝敗を分けた改善したい「細かいプレーあれこれ」

尾田の盗塁死は確かに痛かったが…(C)産経新聞社

勝てる流れを自ら手放してしまった。

中日は4月29日のDeNA戦で2-4の惜敗。前カードから続いていた連勝が「4」でストップした。

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記録的な低迷から息を吹き返し始める中、この負けが文字通り「小休止」になると良いのだが……。

どうしても挙げざるを得ないのが、9回の尾田剛樹の盗塁死だ。2点を追う9回、中日は1死一、三塁と相手の守護神・山崎康晃を攻め、打者・村松開人の2球目に一塁走者・尾田がスタート。捕手・松尾汐恩の鋭い送球に、二塁ベース手前で屈した。

尾田は同点のランナーとして代走起用された。試合後の談話を総合すると「1球待て」の後、当該投球から「グリーンライト（行ける時に行って良い）」に切り替わったという。山崎康が滅多に牽制をしない投手というのはあるが、それならより確実に進塁を試みるべきだった。

プロは同じ失敗をしたら生き残れない世界のはずだが、尾田は何度もチャレンジしては守備・走塁で大きな失敗を繰り返している。厳しい言い方をすると「学習」「勉強」の時期は終わったと言わざるを得ない。

ただ、敗因を尾田のみに背負わせるのは違う。

先発の櫻井頼之介は、援護点をもらった後に失点するのを2回繰り返してしまった。150キロに届く速球と変化球のコンビネーションが冴える一方、下位打線に仕事をさせたのは反省点だ。ルーキーとはいえ、今回でもう4度目の先発を終えている。自らの力で初勝利とローテ入りを果たしてもらいたい。

4番の細川成也は2本の安打を放ち、先頭打者で登場した9回にはフェンス直撃の二塁打と反撃ムードを作り上げた。打率を.326まで上げ、あとは本塁打が出ればという状態まで持ってきた。