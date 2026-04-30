「姫になれた日」本田紗来、ドレス姿の写真が話題に！ 「リアルお姫様だ！」「姉ちゃんに似てんな」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは4月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいらしいドレス姿の写真2枚を公開しました。
【写真】本田紗来の2種のドレス姿
コメントでは「めちゃ可愛いお姫様」「リボンを上か下で雰囲気が違ってて、どっちも素敵だね」「こう見ると姉ちゃんに似てんな」「リアルお姫様だ！」「あなたはいつまでもプリンセスです」などの声が寄せられています。ファッション誌『Ray』（主婦の友社）専属モデルとして活躍する本田さんのプリンセス姿に、ファンから熱い支持が集まりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】本田紗来の2種のドレス姿
黒とピンクのドレス姿を披露本田さんは「姫になれた日」とつづり、写真を2枚載せています。1枚目は白いヘッドアクセサリーを着け、黒のフリルドレスに身を包んだ姿、2枚目はふんわりとしたピンクのドレスをまとった姿です。どちらも雰囲気の異なる“お姫様スタイル”を披露しています。
ラフなかわいい姿も同日の別投稿ではかわいらしい自撮りショットを公開していた本田さん。パーカーというラフな姿ですが、日常でもかわいいことがうかがえます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)