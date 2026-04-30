「私の巣はどっち？」とのタイトルが付けられたアリソン・タックさんの写真が賞を獲得した/Alison Tuck/Nikon Comedy Wildlife Awards

（CNN）野生生物のユーモラスな姿をとらえた「ニコン・コメディー野生動物写真賞」の一般投票で、顔面に草の束を浴びたカツオドリの写真が優勝作品に選ばれた。

「私の巣はどっち？」というタイトルが付いたカツオドリの写真はアリソン・タックさんの作品。英イングランドのヨークシャーで、営巣シーズンの風の強い日に撮影した。

主催者の29日の発表によると、一般投票は最終選考に残った41枚を対象に行われ、タックさんの作品が大差で勝利した。

「海風だったので船からの撮影はできなかったけれど、風が味方になってくれた。カツオドリが風にあおられて崖の上の方へと押し上げられ、巣作りのために草を集める様子をクローズアップで撮影する絶好のチャンスを与えてくれた」。タックさんはそうコメントしている。

2025年のコメディー野生動物写真賞は、昨年12月に受賞作品が発表されていた。

大賞に選ばれたのは英国の写真家マーク・メスコーンさんが撮影したゴリラのダンスの写真。ほかにも毛がボサボサのリス、迫るモモアカノスリから大慌てで逃げるミナミキバシコサイチョウ、両目を耳で覆ったスリランカのゾウなどの写真が最終選考に残っていた。