元「BiSH」でタレントのハシヤスメ・アツコ（年齢非公表）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。旅先での写真が反響を呼んでいる。

ハシヤスメは「北朝鮮が見えるスターバックスへ！」と書き出し、現地での写真をアップ。「ずっと気になっていて、先日やっと行けました」と明かし、「スタバから北朝鮮まで約1.4キロ！肉眼で街や人々を眺めながらコーヒーを飲むという不思議な体験をしてきました いつか旅行ができたら行ってみたい国です」と打ち明けた。

そして「初めてDMZの中に入ったり、愛の不時着のロケ地を観たり、第3トンネル行ったりで意味のある有意義な時間だった。行けて本当に良かった…！」と満喫。ドリンクカップの写真については「最後の写真は待機番号が84で嬉しかったので記念に 何を飲んだかは翻訳してみてください」と伝えた。

この投稿にフォロワーからは「なんちゅー所へ笑」「不時着聖地巡礼いいな〜行ってみたいです！」「私もそのスタバ行きました」「ホワイトモカ飲んでるねっ」「思い出になったようで何より」などの声が集まった。