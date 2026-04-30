吉本興業所属の芸人、安達情熱（26）が30日までにXを更新。芸人廃業と吉本興業退所を明かした。

「【ご報告】この度、4月いっぱいで吉本興業を退所し、芸人を引退することにしました。コンビを解散したタイミングから自分の中でずっと悩んでいました。将来について考える時間が増え自分なりにこれからの人生と向き合った結果、このタイミングで区切りをつけることにしました」と発表した。

「芸人として過ごした時間は 正直うまくいかないことの方が多かったです。それでも、芸人をやっていなければ出会えなかった方々や経験できなかったことがたくさんありすべてが自分にとってかけがえのない財産です。この経験はこれからの人生に必ず活きていくと信じています」と記述。最後に「これまで関わってくださった先輩、後輩、関係者のみなさまに心から感謝しています。本当にありがとうございました！！！」と締めくくった。

安達は東京NSC（吉本総合芸能学院）24期生。今年3月、お笑いコンビ、七夕シンデレラを解散していた。昨年7月結成だった。昨年のM−1グランプリは2回戦敗退だった。