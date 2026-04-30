松屋、580円「タコライス」発売　サルサ×挽き肉のWソース、ハンバーグやソーセージ付きも

牛丼チェーン「松屋」は、5月5日10時から「タコライス」（税込580円）を販売する。

〈販売ラインアップ（すべて税込）〉

◆タコライス（580円）

◆ソーセージエッグタコライス（760円）

◆タコサルサハンバーグ定食（990円）

◆単品 タコサルサハンバーグ（790円）

【画像5点を見る】タコライス、ソーセージエッグタコライス など

■Wソースが決め手、スパイシーで爽やかな味わい

「タコライス」は、2種類のソースを組み合わせた“ダブルソース”が特長の商品である。

爽やかな酸味の「サルサソース」と、挽き肉の旨味が凝縮された「タコライスソース」を合わせた仕立て。ピリッとした刺激とさっぱりとした酸味を持つサルサソースと、ゴロゴロとした挽き肉のコクが特徴のタコライスソースが、シャキシャキの生野菜やチーズと絡み合い、スパイシーな味わいを引き立てる一皿となっている。

食欲が落ちやすい暑い時期でも食べやすく、スプーンが進む仕立てとしている。

■ハンバーグやソーセージでボリュームアップも

ボリュームを求めるニーズに対応し、「ソーセージエッグタコライス」や「タコサルサハンバーグ定食」もラインアップする。

タコサルサハンバーグ定食

好みに応じて選べる3つのスタイルを用意し、食べ応えのあるメニュー展開とした。

いずれのメニューもテイクアウトが可能。なお、テイクアウトの場合は「みそ汁」は付かず、別途料金が必要となる。