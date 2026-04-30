46歳で出産へ…韓国映画監督と結婚のタン・ウェイ、第2子妊娠を電撃発表「とても嬉しい」

中国人女優のタン・ウェイ（46）が第2子妊娠のニュースを伝えた。

4月29日、タン・ウェイは自身のSNSに「思いがけない知らせをお伝えする。もちろん私はとても嬉しい」と投稿し、第2子の妊娠を明かした。

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この日、タン・ウェイは「家に小さな“馬”がもう一人増えることになりそうだ」とし、「皆が楽しみにしている。関心を寄せてくださり感謝する」と語った。

タン・ウェイは最近、中国・上海で開かれたあるブランドイベントに出席した。当時、彼女はゆったりとしたワンピースを着用していたが、ふっくらとしたお腹が目立ち、第2子妊娠説が浮上していた。今回の発表により、それが事実であったことが明らかになった。

（写真提供＝OSEN）タン・ウェイ（左）とキム・テヨン監督

タン・ウェイは2014年、映画『レイトオータム』で縁を結んだキム・テヨン監督と結婚し、2016年に第1子となる長女を出産。約10年ぶりに妊娠のニュースを伝え、多くの祝福を受けている。

なお、タン・ウェイはパク・チャヌク監督の新作となる西部劇スリラーに出演する予定だ。2022年の映画『別れる決心』以来、4年ぶりの再タッグとなる。