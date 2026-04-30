ゴーヤの生ミルキー、季節限定のmilkyドーナツなど登場【ミルキー75周年記念】

『不二家洋菓子店』『ペコちゃんmilkyドーナツ』『ペコちゃんmilkyタイム』は、今年で75周年を迎えたミルキーの新作スイーツを発売する。夏に旬を迎えるゴーヤを使用った生ミルキーや、ミルキーの優しい甘さをイメージしたスイーツをラインアップする。

【商品画像はこちら】ゴーヤの生ミルキーや季節限定のmilkyドーナツなど

【『不二家洋菓子店』販売ラインアップ】

◆「生ミルキー(九州産ゴーヤ)」※要冷蔵

2026年5月1日発売

標準8粒入、税込429円

夏に旬を迎えるゴーヤを生ミルキーに練り込んだ。北海道産の練乳と生クリームを使った生地に、九州産ゴーヤパウダーを合わせ、ほろ苦いゴーヤと甘いミルキーのコントラストが楽しめる。5月8日「ゴーヤの日」に合わせて発売する。

◆「苺ミルキーパフェ/チョコミルキーパフェ」

2026年5月15日発売

各税込561円

ミルキーの優しい甘さを存分に楽しめるパフェデザート。

苺ミルキーパフェは、ミルキーパンナコッタに苺ジュレを重ね、ミルキークリームと苺ミルキークリームを合わせた。

チョコミルキーパフェは、チョコパンナコッタにミルキープリンを重ね、ミルキークリームとチョコミルキークリームを合わせた。

【『ペコちゃんmilkyドーナツ』『ペコちゃんmilkyタイム』販売ラインアップ】

◆「milkyドーナツ(塩キャラメル)」

2026年5月1日発売

税込250円

「ミルキー」のミルクの風味をイメージした、素朴で優しい味わいの「milkyドーナツ」の5月の季節限定フレーバー。

ビターなキャラメルソースを練り込んだ生地を米油で揚げ、キャラメル風味のチョコでコーティングした。コクのある甘さとほろ苦さに、ほのかな塩味を効かせた味わい。

◆「milkyクリームドーナツ(いちごチョコ)」

2026年5月1日発売

税込264円

ドーナツの中にミルキークリームを入れた人気商品「milkyクリームドーナツ」をいちごチョコでコーティングした季節限定フレーバー。いちごチョコの甘酸っぱさが楽しめる。