ゴーヤの生ミルキー、季節限定のmilkyドーナツなど登場【ミルキー75周年記念】
『不二家洋菓子店』『ペコちゃんmilkyドーナツ』『ペコちゃんmilkyタイム』は、今年で75周年を迎えたミルキーの新作スイーツを発売する。夏に旬を迎えるゴーヤを使用った生ミルキーや、ミルキーの優しい甘さをイメージしたスイーツをラインアップする。
【商品画像はこちら】ゴーヤの生ミルキーや季節限定のmilkyドーナツなど【『不二家洋菓子店』販売ラインアップ】
◆「生ミルキー(九州産ゴーヤ)」※要冷蔵
2026年5月1日発売
標準8粒入、税込429円
夏に旬を迎えるゴーヤを生ミルキーに練り込んだ。北海道産の練乳と生クリームを使った生地に、九州産ゴーヤパウダーを合わせ、ほろ苦いゴーヤと甘いミルキーのコントラストが楽しめる。5月8日「ゴーヤの日」に合わせて発売する。
◆「苺ミルキーパフェ/チョコミルキーパフェ」
2026年5月15日発売
各税込561円
ミルキーの優しい甘さを存分に楽しめるパフェデザート。
苺ミルキーパフェは、ミルキーパンナコッタに苺ジュレを重ね、ミルキークリームと苺ミルキークリームを合わせた。
チョコミルキーパフェは、チョコパンナコッタにミルキープリンを重ね、ミルキークリームとチョコミルキークリームを合わせた。
◆「milkyドーナツ(塩キャラメル)」
2026年5月1日発売
税込250円
「ミルキー」のミルクの風味をイメージした、素朴で優しい味わいの「milkyドーナツ」の5月の季節限定フレーバー。
ビターなキャラメルソースを練り込んだ生地を米油で揚げ、キャラメル風味のチョコでコーティングした。コクのある甘さとほろ苦さに、ほのかな塩味を効かせた味わい。
◆「milkyクリームドーナツ(いちごチョコ)」
2026年5月1日発売
税込264円
ドーナツの中にミルキークリームを入れた人気商品「milkyクリームドーナツ」をいちごチョコでコーティングした季節限定フレーバー。いちごチョコの甘酸っぱさが楽しめる。