【S.H.Figuarts 0号・アンビー】 5月1日16時 予約開始 2027年1月 発送予定 価格：12,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 0号・アンビー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月1日16時より予約受付を開始する。発送は2027年1月を予定し、価格は12,100円。

本商品がゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」より「0号・アンビー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。ゲーム内の衣装姿が再現され、特殊な金型技法により脛アーマーの模様も再現されている。武器の双剣は分離状態と合体状態が付属し、ゲーム内のアクションを表現することができる。

表情パーツは3種類付属する。

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