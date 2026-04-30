「ゼンレスゾーンゼロ」より「S.H.Figuarts 0号・アンビー」がプレバンにて5月1日16時より予約開始
【S.H.Figuarts 0号・アンビー】 5月1日16時 予約開始 2027年1月 発送予定 価格：12,100円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 0号・アンビー」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月1日16時より予約受付を開始する。発送は2027年1月を予定し、価格は12,100円。
本商品がゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」より「0号・アンビー」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。ゲーム内の衣装姿が再現され、特殊な金型技法により脛アーマーの模様も再現されている。武器の双剣は分離状態と合体状態が付属し、ゲーム内のアクションを表現することができる。
表情パーツは3種類付属する。
『ゼンレスゾーンゼロ』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 29, 2026
塗装済み完成品アクションフィギュア
「S.H.Figuarts 0号・アンビー」の詳細情報を公開！
📌https://t.co/oKLxX68Uuo
豊富な付属パーツと可動構造でゲーム内の躍動感あるアクションを再現
魂ウェブ商店にて5月1日16時予約受付開始、2027年1月発送予定！#t_shf #ゼンゼロ pic.twitter.com/J3xITKDAk5
Copyright (C) miHoYo. All RIghts Reserved.