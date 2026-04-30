【HG 1/144 ガンダムプルトーネブラック【２０２６年７月発送】】 【HG 1/144 ゲルググ（ユニコーンVer.）【再販】【２次：２０２６年７月発送】】 4月30日11時 受注開始 7月 発送予定 価格：[HG 1/144 ガンダムプルトーネブラック] 2,640円 [HG 1/144 ゲルググ（ユニコーンVer.）] 2,090円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムプルトーネブラック」（価格：2,640円）と「HG 1/144 ゲルググ（ユニコーンVer.）」（価格：2,090円）を7月に再販する。それぞれ4月30日11時よりプレミアムバンダイで受注を開始する。

「HG 1/144 ガンダムプルトーネブラック」は、『機動戦士ガンダム00F』に登場したモビルスーツ「ガンダムプルトーネブラック」をHGフォーマットでプラモデル化したもの。2025年6月に発売されたキットが再販となる。特徴的な黒いカラーリングが成型色で再現され、GN粒子供給コードは柔軟性のある軟質素材が採用されている。

「HG 1/144 ゲルググ（ユニコーンVer.）」は、モビルスーツ「ゲルググ」を『機動戦士ガンダムUC』登場時の仕様で立体化したプラモデル。メガラニカへ向かうネェル・アーガマを攻撃した機体を立体化しており、グリーンの機体色と袖付きのエングレービングが施されている。

【HG 1/144 ガンダムプルトーネブラック】【HG 1/144 ゲルググ（ユニコーンVer.）】

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