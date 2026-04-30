難コースが不調続きの渋野日向子を阻みそうだ。

【もっと読む】渋野日向子は「歩き方」を見直せ！専門家が解説する仰天メリット

30日開幕の米女子ツアー「メキシコ・リビエラマヤオープン」の会場は、メキシコ屈指のリゾート地「リビエラマヤ」にある「エル・カマレオンゴルフクラブ」（6583ヤード・パー72）。カリブ海に囲まれたコースは海風が強い。フェアウエーには地下洞窟を生かしたバンカーがあり、熱帯林のジャングルやマングローブ密集地帯なども見られる、多彩な景観を持つ美しいコースだ。

昨年はツアールーキーの岩井千怜が初優勝を挙げたが、今年は昨年欠場した渋野が出る。この大会が終わると出場優先順位を入れ替える1回目のリシャッフルがあるからだ。

現在、渋野の獲得ポイントは5.55。ランク137位で尻に火がついている選手には、景観を楽しむことなどできないだろう。

ツアー関係者が言う。

「渋野はこの試合、どうにか1ケタ順位でフィニッシュし、80位以内にジャンプアップしなければ、今後もいつ試合に出られるのか見通しが立たず、スケジュールが組めない生活が続きます。とりあえず6月4日開幕の全米女子オープンは、昨年10位以内（7位）の資格で出られますが、来週からの3試合は今のところ出場できるかわからない。今週の会場は朝から強い海風が吹く。昨年の大会は4日間で2ケタアンダーまで伸ばせたのは優勝した岩井だけ。2位は6アンダーで4アンダー以上は8人しかいない難コースです。国内大会を含めて4大会連続予選落ちの渋野はスイングが安定せず、風がなくてもボールをコントロールできない。苦戦しそうです」

奮起の優勝争いが見たい。

◇ ◇ ◇

スイングをころころ変えながらも浮上のきっかけを掴めないでいる渋野に対し、「歩き方を見直すべき」という指摘がある。声の主はスポーツサイエンスの第一人者である田中誠一氏（東海大名誉教授）。いったいどういうことか。その仰天メリットとは。●関連記事 【もっと読む】渋野日向子は「歩き方」を見直せ！専門家が解説する仰天メリット では、それらについて詳しく報じている。