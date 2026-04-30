テレ朝『モーニングショー』松岡朱里アナ、“祖父のため息”事情を明かす→「泣くと思うよ」トーク
テレビ朝日の松岡朱里アナウンサーが、4月30日放送の同局系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に出演し、“祖父のため息”を明かす場面があった。
【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショット
ゴールデンウィークなどの帰省にちなみ「孫疲れ」を紹介。祖父母世代は、前提として子どもや孫が来てくれるのはうれしいが、体力的・経済的な負担も感じているという。
コメントを求められた松岡アナは「孫として、祖父が北海道で暮らしているんですけれども」と切り出し、「いつでも帰って来てってすごい言ってくれるので、帰るんですけど、帰ったら帰ったで、いいお肉、いい焼肉、いいお寿司に連れていってくれるんですよ」とうれしそう。そして「払うのもやっぱり祖父なので、お会計のときに小さなため息は聞こえます（笑）」とユーモアを交えた。
司会の羽鳥慎一アナは「一回ごちそうしてあげれば」「すんごい喜ぶと思う」「泣くと思うよ」と声をかけていた。
【写真】『モーニングショー』松岡アナ、オフを満喫！ショット
ゴールデンウィークなどの帰省にちなみ「孫疲れ」を紹介。祖父母世代は、前提として子どもや孫が来てくれるのはうれしいが、体力的・経済的な負担も感じているという。
コメントを求められた松岡アナは「孫として、祖父が北海道で暮らしているんですけれども」と切り出し、「いつでも帰って来てってすごい言ってくれるので、帰るんですけど、帰ったら帰ったで、いいお肉、いい焼肉、いいお寿司に連れていってくれるんですよ」とうれしそう。そして「払うのもやっぱり祖父なので、お会計のときに小さなため息は聞こえます（笑）」とユーモアを交えた。
司会の羽鳥慎一アナは「一回ごちそうしてあげれば」「すんごい喜ぶと思う」「泣くと思うよ」と声をかけていた。