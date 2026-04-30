＜今のワクチン超基本＞子どもの予防接種 定期接種・任意接種の違いと信頼できる情報源
子どもの健康を守るうえで欠かせない予防接種。しかし種類が多く、「何をいつ受ければよいのかわかりにくい」と感じている人もいるのではないでしょうか。こうした不安を軽減するためには、東京都が開設した予防接種ポータルサイトのように、お住まいの自治体や厚生労働省が提供している情報を参考にするのが基本です。本記事では、東京都の予防接種ポータルサイトの内容をもとに、予防接種の基本から定期接種と任意接種の違い、そしてとくに注意したいMRワクチンのポイントについて整理していきます。
予防接種は、感染症に対する免疫をあらかじめ体に備えることで、発症や重症化を防ぐためのものです。接種の時期は、病気にかかりやすい年齢や重症化のリスクに応じて定められています。乳幼児期は免疫機能が未熟なため、適切な時期にワクチンを接種することが重要とされています。
予防接種には、定期接種と任意接種があります。
定期接種の種類
定期接種とは、予防接種法に基づき、対象年齢の子どもが公費で受けられるものです。対象期間内であれば原則自己負担なく接種できます。
たとえば、生後2か月からは、ロタウイルス、B型肝炎、小児用肺炎球菌、5種混合ワクチンなどの接種がはじまり、生後5か月からBCGも加わります。その後、1歳になると、麻しん風しん混合（MR）ワクチンや水痘ワクチンが加わり、引き続き小児用肺炎球菌や5種混合ワクチンの追加接種なども行われます。
定期接種は期間をすぎると公費で受けられなくなる場合もあるため、スケジュールを把握しながら適切なタイミングで受けることが大切です。
任意接種の種類
任意接種は、法律上の義務はないものの、希望に応じて受けられる予防接種で、おたふくかぜやインフルエンザなどがこれにあたります。自治体によっては任意接種に対する助成制度が設けられている場合もあるため、居住地域の情報を確認することも大切です。
予防接種 定期＋任意 スケジュール（生後2か月〜6歳ごろ）
＜生後2か月〜＞
ロタウイルスワクチン【定期】：生後2か月から開始、ワクチンの種類により2回または3回接種
B型肝炎ワクチン【定期】：生後2か月から開始、計3回接種（初回2回＋追加1回）
小児用肺炎球菌ワクチン【定期】：生後2か月から開始、初回3回＋1歳以降に追加1回
五種混合ワクチン【定期】：生後2か月から開始、初回3回＋1歳以降に追加1回
＜生後5か月〜＞
BCGワクチン【定期】：生後5〜8か月に1回
＜生後6か月〜＞
インフルエンザワクチン【任意】：生後6か月から接種可能、流行期前に接種
＜1歳〜＞
MR（麻しん・風しん）ワクチン【定期】：1歳〜2歳未満に1回（第1期）
水痘（水ぼうそう）ワクチン【定期】：1歳〜3歳未満に2回
おたふくかぜワクチン【任意】：1歳以降に2回接種が推奨
小児用肺炎球菌ワクチン【定期】：1歳以降に追加1回
五種混合ワクチン【定期】：1歳〜1歳半ごろに追加1回
＜3歳〜＞
日本脳炎ワクチン【定期】：第1期初回として2回接種
＜4歳〜＞
日本脳炎ワクチン【定期】：第1期追加として1回
＜5〜6歳＞
MR（麻しん・風しん）ワクチン【定期】：第2期として1回
※接種の間隔や補助金など予防接種について詳しい内容は、厚生労働省や自治体のポータルサイトを確認してください。
令和6年度MRワクチン対象者への注意
MRワクチンについては令和6年度、ワクチンの供給不足により、定期接種の対象だったにもかかわらず予防接種ができなかったケースがありました。現在、対象期間内に接種できなかった子どもについては、接種期間が延長される措置が取られています。具体的には、対象となる子どもは令和9年3月31日まで定期接種として受けることが可能とされています。対象であれば公費で受けられる可能性があるため、該当するかどうかをぜひ確認してください。
※詳細は自治体の案内をご確認ください
信頼できるサイトで情報を得て、落ち着いて予防接種を
東京都が開設した予防接種ポータルサイトは、子どもの年齢ごとに必要なワクチンを整理し、わかりやすく提示している点が特徴です。さらに、ワクチンの効果や注意点、アレルギー（アナフィラキシー）など副反応への対応なども掲載されています。
予防接種は種類が多く、決まった期間に受けるとなると、スケジュール管理が大切になるでしょう。迷いや不安を感じたときこそ、信頼できる情報に触れることが安心につながります。病院で相談したり、厚生労働省や自治体のサイトを上手に活用したりしながら、それぞれの家庭に合った形で、確実に備えていきたいところです。