＜古い価値観だと恥をかく？＞高校の体育祭って親は見に行くもの？じつは昔と違って…
幼稚園や小学校のときは、子どもの成長を感じる行事やイベントは欠かさず行っていた親も、高校生くらいになるとあまり行かなくなるものかもしれません。先日ママスタコミュニティには高校の体育祭に関するこんな質問がありました。
『高校の体育祭は見に行っていますか？ 高校生くらいになると体育祭を見に行く保護者がだいぶ減りますか？ それともたくさん見に来ていますか？ 教えてください』
朝早くから場所取りも！高校でも親が来ているよ
『行っていたよ。有志のダンスを見て、娘と友達の写真を撮るだけだけど』
『公立の男子校と女子校、たくさん来ているよ。場所取りのために開門前に朝早くから並ぶ保護者もいる』
『うちの子は私立で保護者はめっちゃ来るよ。事前申し込み制だけど、親も「イベントは楽しまなきゃ損」という感覚なんだと思う』
『長男は国立大学附属高校。行かなかったけど、公開された写真を見ると保護者（母親）がびっしり。体育祭見学後は、ママ友ランチ会などがあったみたい。次男は私立のマンモス校。こちらもたくさんの保護者がいた』
平日開催の体育祭でも有給休暇を取ったり、テレワークのために仕事を調整したりして、わが子の高校の体育祭を見に行くという親御さんたち。場所取りのために朝早くから並んだり、事前受付制でもしっかり申し込んだりと、親も気合いを入れて体育祭を見に行っている様子がうかがえますね。また親同士の仲が良ければ、体育祭の後にそのままランチに行くというケースもあるようです。公立か私立か、マンモス校なのか小規模校なのかといった違いは、あまり関係ないのかもしれませんね。小中時代と変わらず、高校になってもわが子の活躍が見たい、わが子とお友達の写真を撮りたい、体育祭は見るだけでも楽しいというシンプルな動機なのではないでしょうか。
学校まで遠いし、平日開催だし……
『私が通っていた学校は新設校だった。そしてものすごい傾斜の坂を上らなければ辿り着かない。なので保護者は来られない』
『遠いし平日なので、わざわざ仕事休んでまでは行かなかった。文化部なので文化祭は観に行ったけどね』
『娘が高1のときは「来ないで」と言われたので行かなかったら、たくさん来ていたみたい。高2と3は行った。ドームだったので暑くないし、椅子や敷物を持って行かなくていいし、モニターに演技が映るしで気楽だった』
『1、2年は行った。見づらかったけどダンスと団体。 3年の今年はダンスは出なくて、団体が1つか2つ。活躍しないし行かないかな』
「積極的には見に行かない」というママたちもいました。理由を聞いてみると、そもそも平日開催のためにわざわざ仕事を休まなければならないという人もいれば、学校までに行くのが遠くて大変という人も。家から近い公立の小学校や中学校と違って、高校となると電車を乗り継いだり、車を出さないといけなかったりする距離になることも珍しくありません。子どもは毎日登下校で慣れているでしょうが、体育祭の暑い時期に、レジャーシートや水筒などの手荷物を持ち、遠い学校に見に行く労力を考えると「体育祭は行かなくていいかな」という結論に至るママもいるのかもしれませんね。他にも文化部で運動が得意ではないからわが子が活躍する場面を見られない、わが子が「来ないで」と言ったなど、さまざまな理由があるようです。
「見に行けばよかった！」と後悔している
『私立。市の体育館を借りて、保護者チームが生徒チームや教職員チームと綱引きなどの競技に参加する。みんなでかなり盛り上がるらしい。オリンピック選手も輩出している、スポーツ特進クラスが大活躍するんだって。仕事で3年間参加しなかった。ちょっと後悔している』
他にもわが子の高校生時代はずっとコロナ禍で、「見に行きたかったけど行けなかった」というママもいました。行けるなら行きたかったという後悔の気持ちが伝わってきます。仕事のために行けなかったママからも「もう子どもの体育祭を見に行くことはないんだと思うと、行かなかったことを後悔」というリアルなコメントもありました。もちろんこの先も大学や専門学校に進学すれば、何かしらの行事に参加する機会はあるでしょう。それでも実際に行けなくて後悔しているママたちのコメントを見ると、多少学校までの距離が遠かったり、わが子の活躍が期待できなかったりしても、見に行っておいて損はなさそう。一生ものの思い出になるかもしれませんね。
文・AKI 編集・有村実歩