73歳・小柳ルミ子、美太ももあらわなステージショットに「ナイスバディ」「何もかも素敵」
歌手・俳優の小柳ルミ子が30日、自身のインスタグラムを更新。4月18日に大阪・サンケイホールブリーゼで開催した「デビュー55周年記念＆新曲ヒット御礼！ヒストリーライブ in 大阪〜『わたしの城下町』から『愛は輪廻転生』まで〜」のステージショットを公開した。
【写真】深スリット衣装で激しくパフォーマンス！73歳・小柳ルミ子
投稿で「4/18 55周年LIVE」「会場にいらっしゃれなかったファンの皆様のご要望にお応えして」とコメントし、華やかな衣装で歌い、踊る15枚ものステージショットを公開。「後2ヶ月 7/2に74才になりますが まだまだ
歌って踊って頑張るゾー」と、今後の活動に意欲。「それが私の人生だから」と力強く締めくくった。ハッシュタグには「live」「歌」「ダンス」「新曲」と添えられている。
この投稿に「ナイスバディ 鍛錬の賜物ですね」「表情、振り、何もかも素敵です！」などの声が寄せられた。
同ライブでは、デビュー曲「わたしの城下町」から大ヒット曲「瀬戸の花嫁」、3月3日にリリースしたデビュー55周年記念の58枚目シングル「愛は輪廻転生」、昨年7月に亡くなった愛犬ルル（5代目）への感謝と愛を歌った感動的なバラード「あなたがいたから」など、全17曲（メドレー含む）を熱唱した。
【写真】深スリット衣装で激しくパフォーマンス！73歳・小柳ルミ子
投稿で「4/18 55周年LIVE」「会場にいらっしゃれなかったファンの皆様のご要望にお応えして」とコメントし、華やかな衣装で歌い、踊る15枚ものステージショットを公開。「後2ヶ月 7/2に74才になりますが まだまだ
歌って踊って頑張るゾー」と、今後の活動に意欲。「それが私の人生だから」と力強く締めくくった。ハッシュタグには「live」「歌」「ダンス」「新曲」と添えられている。
同ライブでは、デビュー曲「わたしの城下町」から大ヒット曲「瀬戸の花嫁」、3月3日にリリースしたデビュー55周年記念の58枚目シングル「愛は輪廻転生」、昨年7月に亡くなった愛犬ルル（5代目）への感謝と愛を歌った感動的なバラード「あなたがいたから」など、全17曲（メドレー含む）を熱唱した。