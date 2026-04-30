Lemino、3月の韓流・アジア人気作品ランキング発表 1位作品は5ヶ月連続首位キープ
【モデルプレス＝2026/04/30】Leminoが、2026年3月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計した「Lemino 人気作品月間ランキング」を発表した。
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韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2026年3月ランキング第1位には、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」が5ヶ月連続でランクイン。本作は、表向きは普通のタクシー会社ムジゲ運輸に勤める秘密のプロフェッショナル集団が、弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメントだ。2021年に放送されたシーズン1は、同年のSBS演技大賞各賞を受賞、2023年チームが再結成されたシーズ2では同年ミニシリーズ最高視聴率1位を記録。本作はおなじみのキャスト・脚本家は変わらず、さらにスケールアップし国際犯罪に挑む内容となっている。物語の舞台は韓国のみでなく日本に拡大。一般公募でエキストラを募集し、2025年5月に福岡県福岡市などで撮影を行ったことも話題となった。さらに、日本が誇る名優竹中直人、昨今活躍が目覚ましい笠松将などの日本人キャストも特別出演。模範タクシーの始まりから終わりまで、社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となる“復讐の終着点”を見ることができる。
人気作品ランキング2位には、「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」が新たにランクイン。本作は、パンデミックを経て恋愛の形が変わった20〜30代の若者たちを描く、AI時代の新感覚ロマンス韓国ドラマ。人は傷つくことを恐れ、AI恋愛アプリが圧倒的な支持を集める時代となった世界で、それでも人はなぜ誰かを求めるのか、人間の心という最も計算不能な領域に踏み込むラブストーリーとなっている。スキャンダルと事件が絡み合い、価値観が真逆で衝突ばかりの2人が、それぞれの傷と向き合いながら本物のつながりを求め始める姿が描かれる。主演はヨンウとキム・ヒョンジンが務める。新しい価値観で描かれる、観る人の心にハラハラと温かな余韻を残すラブストーリーとなっている。
続けて、人気作品ランキング3位には、「愛憎の奴隷」がランクイン。本作は、かつて恋人同士であった男女が織りなす、妖艶で残酷な中国の時代劇ラブロマンス。陰謀によりかつての恋人の奴婢となる主人公の謝蘊（しゃうん）をシュー・ジェンジェンが熱演し、相手役の白玉城の城主をチョン・ユーフォンが務める。愛と憎しみが絡み合い、運命に翻弄されながらも自分を陥れた者たちへの復讐を誓う、スリリングな展開からは目が離せない。美男美女による残酷で美しい世界観を堪能できる作品となっている。（modelpress編集部）
1位 復讐代行人3〜模範タクシー〜
2位 ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜
3位 愛憎の奴隷
4位 無主の花 そして復讐が始まる
5位 双花鏡 交わる魂、重なる宿命
6位 IN THE SOOP BTSver.シーズン2
7位 太宗（テジョン）イ・バンウォン〜龍の国〜
8位 In the SOOP BTSver.
9位 BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF’（福岡）
10位 鬼宮（ききゅう）
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◆3月のLemino韓流・アジア人気作品ランキング発表
韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2026年3月ランキング第1位には、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」が5ヶ月連続でランクイン。本作は、表向きは普通のタクシー会社ムジゲ運輸に勤める秘密のプロフェッショナル集団が、弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメントだ。2021年に放送されたシーズン1は、同年のSBS演技大賞各賞を受賞、2023年チームが再結成されたシーズ2では同年ミニシリーズ最高視聴率1位を記録。本作はおなじみのキャスト・脚本家は変わらず、さらにスケールアップし国際犯罪に挑む内容となっている。物語の舞台は韓国のみでなく日本に拡大。一般公募でエキストラを募集し、2025年5月に福岡県福岡市などで撮影を行ったことも話題となった。さらに、日本が誇る名優竹中直人、昨今活躍が目覚ましい笠松将などの日本人キャストも特別出演。模範タクシーの始まりから終わりまで、社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となる“復讐の終着点”を見ることができる。
◆2位は「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」
人気作品ランキング2位には、「ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜」が新たにランクイン。本作は、パンデミックを経て恋愛の形が変わった20〜30代の若者たちを描く、AI時代の新感覚ロマンス韓国ドラマ。人は傷つくことを恐れ、AI恋愛アプリが圧倒的な支持を集める時代となった世界で、それでも人はなぜ誰かを求めるのか、人間の心という最も計算不能な領域に踏み込むラブストーリーとなっている。スキャンダルと事件が絡み合い、価値観が真逆で衝突ばかりの2人が、それぞれの傷と向き合いながら本物のつながりを求め始める姿が描かれる。主演はヨンウとキム・ヒョンジンが務める。新しい価値観で描かれる、観る人の心にハラハラと温かな余韻を残すラブストーリーとなっている。
◆3位は「愛憎の奴隷」
続けて、人気作品ランキング3位には、「愛憎の奴隷」がランクイン。本作は、かつて恋人同士であった男女が織りなす、妖艶で残酷な中国の時代劇ラブロマンス。陰謀によりかつての恋人の奴婢となる主人公の謝蘊（しゃうん）をシュー・ジェンジェンが熱演し、相手役の白玉城の城主をチョン・ユーフォンが務める。愛と憎しみが絡み合い、運命に翻弄されながらも自分を陥れた者たちへの復讐を誓う、スリリングな展開からは目が離せない。美男美女による残酷で美しい世界観を堪能できる作品となっている。（modelpress編集部）
◆Lemino、3月に視聴されている人気韓流・アジアコンテンツTOP10
1位 復讐代行人3〜模範タクシー〜
2位 ラブフォビア〜愛に臆病なあなたへ〜
3位 愛憎の奴隷
4位 無主の花 そして復讐が始まる
5位 双花鏡 交わる魂、重なる宿命
6位 IN THE SOOP BTSver.シーズン2
7位 太宗（テジョン）イ・バンウォン〜龍の国〜
8位 In the SOOP BTSver.
9位 BTS WORLD TOUR‘LOVE YOURSELF’（福岡）
10位 鬼宮（ききゅう）
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